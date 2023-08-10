出海喪玩 愈濕愈興奮

天氣熱辣辣，出海玩梗係爽啦！如果有着晒比堅尼嘅索女喺身邊陪玩，更加係爽上加爽，出現四仔常見嘅銷魂畫面，一啲都唔出奇！

當家魅力

每間四仔片廠都有當家脫星壓陣，其中Vixen一向以索女雲集見稱，熱賣系列「Icons」就出動旗下最索脫星作為生招牌，而喺最新登場嘅《Icons #6》，導演Laurent Sky同Julia Grandi除咗搵嚟Riley Steele、Gianna Dior、Clea Gaultier等多位天后級脫星參演，仲嚟個海上暢遊，實行將遊艇、大海、水着等3種吸睛元素共冶一爐，再加埋極具MV感嘅拍攝風格，絕對係一套賞心悅目之作。

新星出動

多數男人都係貪新鮮，睇脫星都想見到新面孔，呢套由My XXX Pass製作嘅《Young Starlets #12》就啱晒，事關呢個系列專搵出道未夠一年嘅新進脫星擔大旗，而呢套新作嘅脫星陣容包括Allie Nicole、Lexi Lore同Kiara Cole，個個都係近期人氣爆發嘅索女，而且床技出色，口舌演出亦好精彩，配合夏日限定嘅出海主題，着晒性感泳衣出場，值得一睇再睇。

無拘無束

出海玩有咩感覺？有人話係消暑清涼，亦有人話係無拘無束，睇過呢套由BJRaw炮製嘅《BJRaw Teens》，你會發現兩個講法都成立！影片由Hazel Moore、Gia DiBella、Sophia Burns等脫星演出，主題係出海玩樂，於是出現全裸曬太陽嘅畫面變成順理成章，而且喺甲板、浮床等地方不斷上演情慾交鋒，最後仲喺荒島海灘嚟個三人混戰，確係Free到極！