傳私密照淪籌碼︱王楚然耍大牌犯眾憎　楊洋提分手遭要挾

內地藝人楊洋與王楚然早前拍新劇傳撻着，劇集播映時劣評如潮，王楚然依然死性不改，其公司為免損失慘重，積極謀策為她「洗白」，但她仍被網民圍剿，就連捐款賑災都被指有所企圖。楊洋打算「速撇」為妙，但被指遭女方以「私密相」威脅，拒絕分手！

內地流量男星楊洋與女星王楚然早前合作內地劇《我的人間煙火》被指撻着，兩人更被拍得蜜遊三亞。劇集播出後，兩人負評如潮，劇集口碑亦甚差，楊洋被指只懂耍帥、表情僵硬兼演技毫無進步，而王楚然除了演技差外，人格亦受非議。她被指耍大牌、嘴巴惡毒、無禮、看不起素人等多個「罪名」。日前她又被翻出片段，拍劇時向拍檔檀健次反白眼，一副不屑樣子，被網民改名「白眼女」，有人更要求形象跌至谷底的她退出娛樂圈！

藐爆女拍檔

雖然公司積極諗計為她「洗白」，但她被發現手機殼上有「呵呵少管，生氣禿頭」等字句，表面上接受批評，但實際上不屑一顧，日前又被拍得與楊洋於同一酒店前後腳出入，累男方人氣狂跌兼「脫粉」！網上有人爆料，指楊洋開始醒覺，心知不妙的他早前向王楚然提出分手，希望早日「甩難」，但女方直接拒絕，還用他們的私密照作「籌碼」，威脅若楊洋真的分手，她就公開照片，絕不會讓他好過！

楊洋目前拍攝古裝劇《凡人修仙傳》，王楚然則與張晚意剛開拍古裝劇《柳舟記》（原名《嬌藏》），原本《柳》劇由楊冪演女主角，但後來重新「洗牌」由王楚然頂上。不少網民心痛指張晚意剛憑《長相思》爆紅，現時與王楚然合作，恐怕被拖垮！

雖然王楚然被網民抵制，但據知手上還有10多部待播劇集，牌頭亦以頂流小花來吹捧。為免損失慘重，現時身邊各方都不願意「攬炒」放棄她，故一直以不同謀策為她「洗白」。不過王楚然依然死性不改，日前《柳》劇開鏡飯宴中，她坐在第二女主角劉令姿身旁，被拍得藐嘴兼與劉令姿全程零交流，被指繼續擺款。

被指借賑災「洗白」

此外，近日內地多個地方發生水災，黃曉明、吳京與肖戰等藝人捐錢捐物資，不過繼趙麗穎低調捐款仍無辜被插後，王楚然雖亦有捐物資，但遭網民狠批她想借公益「洗白」。現時淪落到做善事都惹是非，確實有點可憐，有網民為她說好話，指借慈善話題嘲諷她的做法不可取。