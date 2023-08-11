【是日通勝】

農曆六月廿五

癸卯年 庚申月 辛丑日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：凌晨3時至5時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：捕捉、田獵、結網

忌：造酒、動土、嫁娶

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：22、31、40

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：事業運強，無後顧之憂，可放膽追尋夢想。

金牛座：愛情豐收吉日，單身者可向心儀對象示愛。

雙子座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

巨蟹座：健康欠佳，切勿胡亂進補，以免弄巧成拙。

獅子座：對伴侶要包容，得勢不饒人會令對方難堪。

處女座：享天時地利人和，事業上可獲得不少機遇。

天秤座：勉強無幸福，處理感情問題時勿自欺欺人。

天蠍座：整體運勢很不錯，遇上麻煩也能處變不驚。

人馬座：施比受更有福，找機會去幫助有需要的人。

山羊座：愛情處於弱勢，處事猶豫不決會帶來惡果。

水瓶座：別讓自己變得自私自利，以免財神掉頭走。

雙魚座：心存善念，多幫助別人，運勢將止跌回升。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）牛 人緣好

（跌）羊 麻煩多

鼠：行事高明，可於職場競爭中佔據上風。

牛：人緣好，有朋自遠方來，心情靚到極。

虎：神采飛揚，單身者易遇到不錯的對象。

兔：與人溝通易出現問題，難以達到共識。

龍：投入感不足，工作效率不易令人信服。

蛇：求財機遇多，謹記一分耕耘一分收穫。

馬：處事作風宜低調，強出頭易遭人非議。

羊：是日沖煞，運勢低迷，麻煩接連出現。

猴：桃花旺，家人牽紅線，易覓得有情人。

雞：運勢大好，事業蒸蒸日上，前途無限。

狗：三心兩意，工作不在狀態。錯誤頻生。

豬：很想出去玩，謹記先處理好手上工作。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

庚金日天干命格如何

庚金出生的八字，日天干之命主。庚金是大刀大斧頭之陽金，未經提煉的銅鐵，所以庚金命主的人，命中需要見丁火煉製，才可製造出不同的產品。庚金也視之為將軍或盜賊，正邪在於官星。

庚金生於春，春木旺盛為金之妻財星。喜見丁火官星來煉製，金得火煉，為之朝中大將，正所屬英雄配美人，人生樂事。如不見火來煉金，滿盤水來生旺妻財之春木，為人貪圖財寶美女，酒色財氣，無節制之人，易入邪道。

庚金生於夏，火煉真金，喜水來調節氣候。庚金根強多廢鐵，夏火煉製，還需見財星煤炭來生火，千錘百煉，出爐鐵辛苦煉製，一見水來淘洗。閃閃光耀的倚天劍屠龍刀，千萬人所追求的成就之命。

庚金生於秋，廢鐵滿地喜提煉，更見水來淘洗，正是寶劍出鞘萬人喜，功名利祿任君行。秋金最忌依賴性太強，不能懶惰。八字上的庚金，以土為印星為母親，秋金太強再來土生，就是依賴強而貧。

庚生於冬，冬水淘洗庚金，需要火來煉製，也就是冬寒喜火來調節氣候。正是古書所說的，金水傷官喜見官，聰明好技藝，官府招來保家衞國，不負好孩兒。