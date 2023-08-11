星玄︱吳鎮宇教演戲被嫌太惡　整喊女偶像反獲力撐？

今日係8月11日，其實就係玩沙日（Play in the Sand Day）呀，加上夏日炎炎，最啱去沙灘玩沙，享受陽光與海灘。今日都係農曆六月廿五，適宜結網，最旺嘅生肖係牛，屬牛嘅各位人緣好，有朋自遠方來，心情靚到極。吳鎮宇就係屬牛，近年返內地發展嘅佢，已經成為吸金王，分分鐘年賺近億，佢早排喺內地真人騷《一拍即合的我們》擔任導師，嚴厲教導一眾人氣偶像演技，甚至搞到女偶像徐夢潔爆喊，更直指吳鎮宇實在太惡，鎮宇就解釋自己冇鬧，而大部分網民就力撐鎮宇，指嚴厲對待是為她好，鎮宇你咁照顧後輩，一定有好多人會欣賞你嘅。

另外，佢都冇忘記香港嘅觀眾，佢有份主演嘅新戲《暗殺風暴》嚟緊會上映，戲裏面會同奸角鬥智鬥力，仲有唔少嘅動作場面添。雖然佢多次同金像影帝擦身而過，但佢依然向住呢個目標進發，連老友劉青雲都相信佢好快會攞到，仲話鎮宇唔使擔心，今日人緣咁旺，影帝分分鐘真係你攞。

今日嘅幸運星座係處女座，各位處女座嘅朋友可以享盡天時地利人和，喺事業上會有唔少機遇，所以要小心留意周圍嘅一事一物。前港姐冠軍陳庭欣就係處女座，早前佢就率領一眾「東張女神」，齊齊現身遊戲節目《思家大戰》，全team sharp醒露膊裝上陣，最後仲帶隊贏埋添，果然係美貌與智慧並重。佢仲自爆有份拍嘅新劇《非常檢控觀》，最難忘係有一場「血淋淋」嘅場口，雖然劇中佢只係客串，不過事業上真係多咗演出機會。另外金牛座今日都唔錯架，係愛情豐收吉日，如果你係單身嘅話，可以試下向心儀對象示愛，話唔定會一擊即中呢。