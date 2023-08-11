姜濤新片展舞技　原來想挑戰街舞

Mirror成員姜濤與台灣女星宋芸樺、姚淳耀等主演的電影《我的天堂城市》將於10月首播，而全新預告昨日發出，姜濤飾演來自台灣的研究所高材生，因熱愛嘻哈街舞文化，藉練舞紓解壓力及異地生活的寂寞，預告中他告白自己對跳舞的熱愛：「跳舞的時候，就像掌控整個世界。」

姜濤於電影中展現Popping、Locking不同舞技，更透露未來想挑戰即興街頭表演。拍攝前專登上課集訓，也有外籍老師從旁指導，他表示：「真的很有趣，讓我對舞蹈有新了解，原來外國跳舞可以有很多Freestyle設計！」姜濤赴美拍此片時，看到當地流行即興表演，大表興奮：「我覺得可以嘗試一下！尤其看到大家很自然地在街頭表演，獲得很大啟發，不一定要像舞台上零出錯的表演才是最好，自然流露也能很好看。」除了精湛舞技，曝光預告中也可聽到他幾乎沒口音的標準國語，姜濤表示父母是上海人，從小耳濡目染，加上愛看台灣節目及聽中文歌，所以說話口音較為自然，不過仍謙虛表示還可以更好。

宋芸樺今次飾演尋找人生方向的留學生，談起對角色共鳴，她說：「以前常離家到各地拍戲，知道這種不在熟悉環境下奮鬥的心情，但內心很寂寞。」她於電影中邊哭邊吃三明

治，她回憶謂：「那天特別有感而發，覺得29歲跨30歲這一年發生很多事，哭得很有感情。」