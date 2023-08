三大人氣直播主奪Uplive人氣之星大獎　「2億主播」Niki Mok四喜臨門

【特約報道】《ACE演藝模特大賽》近年成為港韓演藝及模特界的焦點,選出的冠軍以「Face of Hong Kong」之名,代表香港出戰韓國,參加亞洲模界盛事《Face of Asia》,和來自日本及韓國等亞洲地區的新星爭奪總冠軍。早前「Face of Hong Kong」誕生了雙冠軍,就是曾參加《全民造星II》的靚仔醫生蘇雋祈Jensen,以及Kelly K,而Jensen更是在賽前遠赴韓國,在韓國演藝界猛人兼YS Group社長Yong Heo安排下接受特訓,難怪表現卓悅,一步到位奪冠!

然而ACE大賽的另一焦點,是香港第一大直播品牌Uplive的三名超人氣直播主莫麗淇(Niki Mok)、Emmy Wong及「最美丫鬟」陳婉婷(Hebe),分別奪得「Uplive人氣之星大獎」金、銀、銅三個大獎,成為網民熱話,賽果是經過網民親自投票,以及以收取禮物U幣金額來計算。奪金獎的「2億主播」Niki Mok,坦言這個獎令她四喜臨門,故親自炮製美味小食、設計頭像紀念品等,以報答後援會的支持。

Niki Mok說要感謝大家在團隊經理人生日當天,替她打造破兩億的紀錄:「亦係兩位《飛行淇》團員喺UpLive支持我一周年嘅紀念日,四喜臨門!非常感恩《飛行淇》後援會團隊花上近60萬港幣嘅重量金支持,其實我根本稱唔上有咩人氣,全部都係佢哋將我捧上去,冇佢哋,我乜嘢都唔係,感恩後援會管理層同團隊嘅團結精神。」

Niki Mok 向來愛分享作曲填詞、唱歌、跳舞、養寵物等心得,正能量和陽光,是給網民的印象,她說當初選擇當直播主,源於一顆自由的心:「本身鍾意自由,如揸小型飛機,周圍去旅行,追極光,而做直播可以冇時間地方限制,去旅行時可以開直播,帶大家眼睛去旅行。5年半嘅直播生涯,直播已融入生活,將粉絲當成家人,我當自己嫁咗畀公司,同時要做好自己,唔會評論其他主播或用戶,唔比較、虛心學習。」堅持要增值的她,曾跟康絃進修鋼琴,跟音樂人伍樂城進修聲樂技巧等,疫情期間還考車牌、急救牌及船牌等,又曾到美國進修晉級飛行,故她被稱為全球唯一的「海陸空主播」,不無道理。

至於奪銀獎的Emmy Wong被封為「行走的CD機」,實力不容置疑,曾試過一口氣唱足9小時,她說:「唱完後,我會同粉絲分析歌詞,亦傾吓偈如討論時事、奇案、情感話題等,我認為音樂能夠拉近人與人之間距離,更要聆聽觀眾嘅心聲,記住佢哋講過嘅內容,一切用真心對待,粉絲一定感受得到!」今次奪獎,Emmy說絕對是粉絲的功勞:「粉絲每次不求回報地支持我,令我勝出任何比賽,所以我一定會繼續努力,喺直播行業最大得着,係得到一班不離不棄嘅粉絲,每一次嘅陪伴同支持,我都會記一生一世!我希望以後大家每次入《小白兔燉紅蘿蔔》直播間時,感受更多歡樂,減輕壓力。」

由藝人轉型做直播主的Hebe,坦言獲得銅獎,意義重大,除了是她生日當天獲獎,衷心感激粉絲送上的這份生日禮物外,更為其直播事業注下強心針。Hebe說:「因為我比較內斂,做直播之前,連訪問都唔識做!做直播之後要花好多時間,去吸收同留意資訊話題,我重視同觀眾嘅真誠互動,我會盡量記住佢哋嘅真名、生日、職業、返工時間等等,令佢哋入到我嘅直播間,有一份親切感。可能以前大家唔了解我,會覺得我只係想出名,不過透過Uplive,見到我捱更抵夜工作,真正了解後開始支持我。我喺Uplive嘅目標,係希望帶嚟多元化嘅直播,例如表演一啲藝術嘅嘢,所以我都有keep住學樂器同功夫。」