三大人氣直播主奪Uplive人氣之星大獎　「2億主播」Niki Mok四喜臨門

【特約報道】《ACE演藝模特大賽》近年成為港韓演藝及模特界的焦點，選出的冠軍以「Face of Hong Kong」之名，代表香港出戰韓國，參加亞洲模界盛事《Face of Asia》，和來自日本及韓國等亞洲地區的新星爭奪總冠軍。早前「Face of Hong Kong」誕生了雙冠軍，就是曾參加《全民造星II》的靚仔醫生蘇雋祈Jensen，以及Kelly K，而Jensen更是在賽前遠赴韓國，在韓國演藝界猛人兼YS Group社長Yong Heo安排下接受特訓，難怪表現卓悅，一步到位奪冠！

然而ACE大賽的另一焦點，是香港第一大直播品牌Uplive的三名超人氣直播主莫麗淇（Niki Mok）、Emmy Wong及「最美丫鬟」陳婉婷（Hebe），分別奪得「Uplive人氣之星大獎」金、銀、銅三個大獎，成為網民熱話，賽果是經過網民親自投票，以及以收取禮物U幣金額來計算。奪金獎的「2億主播」Niki Mok，坦言這個獎令她四喜臨門，故親自炮製美味小食、設計頭像紀念品等，以報答後援會的支持。

Niki Mok說要感謝大家在團隊經理人生日當天，替她打造破兩億的紀錄：「亦係兩位《飛行淇》團員喺UpLive支持我一周年嘅紀念日，四喜臨門！非常感恩《飛行淇》後援會團隊花上近60萬港幣嘅重量金支持，其實我根本稱唔上有咩人氣，全部都係佢哋將我捧上去，冇佢哋，我乜嘢都唔係，感恩後援會管理層同團隊嘅團結精神。」

Niki Mok 向來愛分享作曲填詞、唱歌、跳舞、養寵物等心得，正能量和陽光，是給網民的印象，她說當初選擇當直播主，源於一顆自由的心：「本身鍾意自由，如揸小型飛機，周圍去旅行，追極光，而做直播可以冇時間地方限制，去旅行時可以開直播，帶大家眼睛去旅行。5年半嘅直播生涯，直播已融入生活，將粉絲當成家人，我當自己嫁咗畀公司，同時要做好自己，唔會評論其他主播或用戶，唔比較、虛心學習。」堅持要增值的她，曾跟康絃進修鋼琴，跟音樂人伍樂城進修聲樂技巧等，疫情期間還考車牌、急救牌及船牌等，又曾到美國進修晉級飛行，故她被稱為全球唯一的「海陸空主播」，不無道理。

至於奪銀獎的Emmy Wong被封為「行走的CD機」，實力不容置疑，曾試過一口氣唱足9小時，她說：「唱完後，我會同粉絲分析歌詞，亦傾吓偈如討論時事、奇案、情感話題等，我認為音樂能夠拉近人與人之間距離，更要聆聽觀眾嘅心聲，記住佢哋講過嘅內容，一切用真心對待，粉絲一定感受得到！」今次奪獎，Emmy說絕對是粉絲的功勞：「粉絲每次不求回報地支持我，令我勝出任何比賽，所以我一定會繼續努力，喺直播行業最大得着，係得到一班不離不棄嘅粉絲，每一次嘅陪伴同支持，我都會記一生一世！我希望以後大家每次入《小白兔燉紅蘿蔔》直播間時，感受更多歡樂，減輕壓力。」

由藝人轉型做直播主的Hebe，坦言獲得銅獎，意義重大，除了是她生日當天獲獎，衷心感激粉絲送上的這份生日禮物外，更為其直播事業注下強心針。Hebe說：「因為我比較內斂，做直播之前，連訪問都唔識做！做直播之後要花好多時間，去吸收同留意資訊話題，我重視同觀眾嘅真誠互動，我會盡量記住佢哋嘅真名、生日、職業、返工時間等等，令佢哋入到我嘅直播間，有一份親切感。可能以前大家唔了解我，會覺得我只係想出名，不過透過Uplive，見到我捱更抵夜工作，真正了解後開始支持我。我喺Uplive嘅目標，係希望帶嚟多元化嘅直播，例如表演一啲藝術嘅嘢，所以我都有keep住學樂器同功夫。」