呃晒全世界！14歲網紅Lil Tay否認死訊：我和哥哥仍活着

加拿大籍華裔14歲混血兒網紅Lil Tay（原名：Claire Hope）和她的兄長Jason Tian日前被家人於網上公布死訊。而事隔一日，她的家人再發聲明指Lil和兄長仍活着，呃盡全世界！

她的家人透過聲明表示：「帳號被駭，Lil Tay和哥哥都活得好好。」並已將「死亡聲明」帖文刪走。而Lil之後亦發另一聲明表示：「我想明確表示，我和我的哥哥都安全還活着，但我的心碎了，甚至很難找到合適的詞語來表達。這是非常痛苦的24小時。昨天一整天，當我試圖解決這個爛攤子時，一直接到親人打來的無休無止的令人心碎和淚流滿面的來電。」

雖然「家人」堅稱是黑客入侵才誤傳死訊，但整件事卻疑點重重，首先，她被傳出死訊後有傳媒聯絡過她的父親Christopher Hope，當時他拒絕證實或否認女兒的死訊。此外，家人在聲明中指Lil與兄長的死仍在調查中，但溫哥華警方發言人受訪時卻表明他們沒有收到任何相關的死亡報案，他們亦並沒有展開過有關Lil死亡的調查，因而一度被懷疑她死訊的真偽。

而網民亦認為事有蹊蹺，有網民質疑她以及其家人為何之前遲遲未澄清死訊，直至事件被廣泛報道甚至聯絡上警方才發聲澄清，而她的社交網帳號自公布死訊後，跟隨者人數突然急增20多萬至350萬粉絲，因而被網民一致懷疑她是「扮死呃like」紛紛在社交網留言鬧爆，就連她的前華人經理人Harry Tsang受訪被問回應時亦睇唔過眼，認為Lil稱是黑客入侵是作故仔，他懷疑全是宣傳技倆！