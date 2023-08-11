又到周末！大玩室內樂園

鐘聲再次響起放假的信號，大家諗好今個周末去邊玩未呢？想去樂園又怕曬？不如諗諗以下兩個各具特式的室內樂園啦，邊玩仲可以邊打卡兼玩埋工作坊，一次滿足大家多個願望。

【懷舊玩具樂園】

潮流興復古，想帶小朋友或自己感受一下兒時回憶？那就不可以錯過由即日至11月5日life@KCC聯乘懷舊玩具收藏家莊慶輝呈獻，結合懷舊玩具及經典遊樂場元素的《老「玩」童》企劃啦，企劃打造了逾4000呎的懷舊玩具樂園，不但把別具本地情懷的懷舊玩具放大成為巨型打卡位，還有展出了絕版經典玩具收藏品的「古早童玩博物館」，以及集合懷舊飾品、本土設計、食品及寵物用品的「古早玩物市集」，帶來滿滿的回憶。另外由即日至9月3日憑指定消費更可換領限量版懷舊玩具及於指定日子參加「懷舊玩具工作坊」，製作獨一無二的懷舊玩具。驚喜還未完，8月19日指定時間在空中花園更有「舞吧！小舞者」復古懷舊舞蹈表演，可謂「新舊融合」，精彩連連。

【木造遊樂園】

大自然與人類密不可分，想將環保意識寓教於樂，不妨到由即日至9月3日，MCP CENTRAL（新都城中心2期）與台灣親子及文青界超人氣、入場人次超過八千萬次的室內木造遊樂園—「木育森林」攜手打造的「Summer In the Wooderful Land」啦，場內設有6大展區，包括6米高巨型森林樹屋、「木育科學區」的「木匠教室」、「木育展覽區」、「木育闖關區」、「木育競技區」及「木育療癒區」，另有特別舉辦的「木育遊樂小學堂」，在了解木製育樂主題樂園外，還特設「再造木匙扣工作坊」，設計及製作出獨一無二的匙扣，娛樂滿Fun。