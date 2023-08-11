蕊蕊與眾星參與潑水音樂節被B.Gs成員搶晒鏡

早前在中環舉行的潑水電音派對，吸引不少圈中人出席，包括藝人蕊蕊、何沛珈、歌手譚嘉儀和女子組合B.Gs等，當中以B.Gs成員方堯（Yona）Deep V最性感！

蕊蕊看似密實，但她與亞姐陳美儀合照時，不經意展露好身材，她表示有着比堅尼打底：「我去過泰國呢類派對，有經驗，因為場內會飲酒好易醉，人多又逼，好驚睇唔住自己走光都唔知，都係安全好啲。」她表示期待這類派對來港舉行已久，不過她自爆樂極忘形，因活動後她全身濕透沒有換衫便趕往吃宵夜，因而感冒病倒。

何沛珈與譚嘉儀結伴出席，何沛珈表示：「一開始嘉儀約我一齊去嘅，上網見到其他地方都有舉辦，又有音樂，唔使識游水又有得玩水都好有興趣，預咗濕㗎啦！所以都着咗泳衣打底，比我想像中更加濕。」而B.Gs 4位成員Yona、Toffee、CC和Jovi結伴出席，Yona表示第一次去電音節，之前問人應該如何裝扮，「經理人一見我，話我會唔會太性感，但係入到場見到其他女仔，原來我唔算最性感。」自認單身，看到場內有不少小鮮肉，不禁眼望望，工作方面，她透露有新工作，將有機會入無綫處境劇《愛.回家之開心速遞》。