星洲越南主題菜　風味夠地道

每次去東南亞旅行，總會到當地的夜市或小店，盡情品嘗地道風味。現時想食都唔一定要搭飛機，為大家介本地新加坡和越南的新開餐廳，再加上惹味的咖喱和主題自助餐，讓大家味蕾即時嘗遍東南亞。

新加坡名物

要數新加坡人氣美食，海南雞飯肯定入圍。剛於大圍開新分店的過江龍Chatterbox Café，新店除有招牌的海南雞飯、白胡椒肉骨茶、招牌珍寶帶子喇沙、新加坡海鮮福建炒麵和沙嗲串燒外，特別推出全新的星洲脆香麥皮海蝦和新加坡亞參金目鱸魚，前者香脆可口，後者香辣惹味。邊吃邊品嘗夏日推出的招牌椰子沙冰配涼粉日本紅豆、美祿椰子沙冰和咖啡椰子沙冰等，暑氣全消。愛甜品的話，記得來一客本地焗製的斑蘭蛋糕，讓這次的星洲美食之旅更完美。

Chill歎越菜

去越南，當然要來一碗美味湯河。荔枝角開業的Chill Vietnam Cuisine & Bar，主打人氣的越南火車頭湯河，選用牛板腱及頂級牛小排，牛味香濃。家鄉燒豬腩肉伴檬粉以淡魚露配豬腩肉片，配以湯汁享用，一口一滋味。其他還有越南薄餅、越式椰青蒸肉蟹、桔仔芥露燴虎蝦、越式酸辣大頭蝦和椰汁喇沙葉燴青口等菜式。店內亦供應各款特色雞尾酒，配河內街頭燒鵪鶉、黑椰青燒豚肉串或爆炒香茅雞腎，都相當不錯。

惹味咖喱

東南亞各地方都有自家風味咖喱，早前於沙田開幕的新派小店咖喱邦，除有印度和日本的出品，還有新加坡和泰國的咖喱。新加坡風味用13種香料和蝦醬混合，再加咖喱葉、青檸葉和椰漿。泰國風味以薑黃、小茴香、香茅、南薑和甜羅勒等調配，再加魚露和椰漿忝口感。咖喱美食包括有配煎鴨胸的「沙嘩啲Duck」、有煎雞扒的「雞爸隆爸」等，另外有紅菜頭藜麥沙律、素肉粟米筒和焦糖爆谷紅豆千層等菜式，配新鮮水果特飲，消暑解辣。現時至8月31日，指定特色飲品有半價優惠，餐廳亦會發出指定金額的現金券，消費更抵。

豐富自助餐

對於大胃王來講，任飲任食才是最佳選擇。黃竹坑I-O-N於現時至9月28日推出東南亞自助餐及周末早午餐「熱帶豐收盛宴」，即烤的串燒有大葱牛柳粒、孜然羊肉串、牛油蒜茸扇貝和牛油燒大蝦等，再來一串烤菠蘿最醒胃。夏日炎炎，沙律就有東南亞常吃的泰式大蝦柚子沙律和薄荷乳酪西瓜沙律等選擇。另外還有凍海鮮拼盤、招牌湯麵、鳳梨脆雞球、越式燜豬手和胡椒炒蟹等，最後以甜各式各樣的杧果甜品作結，最是滿足。