Taylor Swift首輪巡唱最後一場　群星齊現身

美國流行天后Taylor Swift的全球巡迴演唱會The Eras Tour自今年3月展開後大受樂迷歡迎， 而首輪最後一場騷於前晚在洛杉磯舉行完畢，繼續吸引大批名人紅星前來「朝聖」，場面星光熠熠！

一眾紅星包括奧斯卡金像影后愛瑪史東（Emma Stone）、阿當桑迪拿（Adam Sandler）、Anya Taylor-Joy、Halsey、Emily Blunt、Kaia Gerber與男友「貓王」Austin Butler等都有出席，其中換了新髮型的愛瑪被同場觀眾影到開心收到Taylor演唱會紀念手鍊。就連與Taylor傳不和的昔日老死超模Karlie Kloss亦有現身，令粉絲感意外！有指她原本低調到場坐在普通位，保安之後將她帶到貴賓區觀看表演，她睇騷時除了為Taylor拍照之外亦一同合唱。Taylor完成洛杉磯站之後將休息兩個月並於10月18日繼續於邁阿密展開第2輪演唱會。

另方面，Taylor於洛杉磯最後一場騷中宣布下張碟將會重新灌錄的《1989（Taylor’s Version）》，新碟將於今年10月27日推出。