周秀娜濕身玩到病　發燒肚屙照出騷

女星周秀娜（Chrissie）今日（11日）出席手錶品牌活動，近年愈來愈瘦，被指連32D「咪咪」都失蹤的她，今日以低胸吊帶裙上陣，「咪咪」再現大晒事業線，盡騷骨感美，相當吸睛！期間她不時咳嗽，並戴上口罩接受訪問，她表示身體抱恙：「我發燒，尋日頭痛到瞓唔到，坐低起身見頭暈，我擔心出席唔到今日個活動，所以即時去咗醫院睇門診，嗰時先知自己發燒，燒到38點幾度，醫生話我喉嚨受細菌感染，今朝又肚屙，所有嘢都一齊嚟。」她估計可能因為近日參加潑水音樂節濕身玩到病，她笑言平時工作要淋雨或者冬天穿夏天衫捱冷，從來不會病倒，但每逢去玩或者放假就病。

早前Chrissie到了希臘旅行，她表示因在當地有工作，工作後就多留幾天遊玩：「嗰度係我夢想去嘅地方，個行程係我自己編排，同個女仔朋友一齊去，好好玩，啲嘢又啱食，當地無論男女身材都好好。（有冇艷遇？）緊係有，因為我哋喺當地好特別，係稀有品種，整個島大部分係歐洲人，亞洲面孔唔多，對佢哋嚟講我哋係比較新奇啲，佢哋好熱情好客。（識到幾多個新朋友？）冇話識唔識，我都唔記得佢哋個樣。（冇抄牌？）我又冇希臘電話，點解要交換聯絡。」她稱當地沒有電梯，經常都要行樓梯，估計可以因為這樣而鍛煉出好身材：「酒店幫我搬行李嗰個身材都好好。（你有冇心心眼？）都會睇多兩眼，我仲偷拍咗條片，影佢搬行李。（想再去？）想呀！因為今次逗留時間太短。（再搵番搬行李嗰個？）咁又唔使，我都唔記得佢哋個樣。（記得佢個身材？）佢哋個個身材都差唔多，我係出於欣賞。」

問到會否接受歐洲人當男友，Chrissie認為若有機會結識及傾談，不妨一試：「冇話特定邊個國家，但如果大家要相隔兩地好遠，咁就要考慮，但如果真係好鍾意，咁就唔知喇！」講到網民見她在潑水節的相片身材太瘦，連咪咪也縮水，為她感心痛，她指自己身材向來差不多：「有時未必睇到就係咁，我最近反而肥咗。（去希臘有冇着比堅尼影相？）有。（點解唔放相上社交網？）我怕醜，大家來來去去唔係話肥就係話瘦，我唔想大家擔心我。好啦！我遲啲放相畀大家睇。」