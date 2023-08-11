金世正下月九展開騷！「韓劇OST天后」Ailee月底襲港

韓劇《社內相親》的女星金世正主演的韓劇《驅魔麵館2》正熱播，她乘勢展開首個個人巡迴演唱會《2023 KIM SEJEONG 1st CONCERT「The 門」》，香港更是海外首站，定於下月29日晚假九龍灣國際展貿中心展貿廳3舉行，全場粉絲可以參加歡送環節，並有機會獲得合照、即影即有及親筆簽名海報等福利。

而曾獻唱神劇《鬼怪》OST的韓國靚聲天后Ailee出道11年來將首度襲港，宣布於本月29日假旺角麥花臣場館舉行《AILEE ON MUSIC in HONG KONG》演唱會。

出道至今推出逾10張專輯的她，先後演唱超過20首韓劇歌曲，其中《鬼怪》的OST《如初雪般走向你》最為劇迷熟悉、其他大熱作品還包括玄彬與朴信惠主演劇集《阿爾罕布拉宮的回憶》的OST《Is You》、宋仲基與金智媛的話題劇《阿斯達年代記》的OST《命運之詩》、安孝燮與金裕貞合演古裝劇《紅天機》的OST《當你的眼淚沾濕我的眼》、還有之前人氣劇《還魂》的OST《I'm Sorry》等等。

Ailee特地拍片約定港迷，凡購買門票的觀眾將有機會獲得偶像親筆簽名演唱會海報、簽名CD、當天欣賞演唱會綵排，以及跟偶像合照等福利。