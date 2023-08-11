梁祖堯做《造星》導師有覺悟：唔好為節目效果傷害學員

藝人梁祖堯、湯駿業、召美君及韋羅莎等今日（11日）現身葵青劇院，為今晚公演的音樂劇《三聖邨的Little Mermaid》作綵排。化了老妝上陣的梁祖堯表示比起電影特技化妝，化這老妝不算費時，身為編導的他說：「今次係舞台劇災難三部曲嘅最後一回，劇入面有好多自己對近年香港嘅感受，之後會專注做死亡三部曲。」

談到TVB辦真人騷《亞洲超星團》，曾擔任《造星》導師的他表示未有留意，問到有否覺得對方抄襲ViuTV？他指全世界也有類似節目，笑言要找源頭比找病毒源頭更難，指最重要是節目內容好看。身旁韋羅莎則表示做完《造星》導師有種覺悟：「希望節目會着重番點去幫助學員身上，而唔係為咗節目效果。」梁祖堯指明白節目有時要留伏線讓大家追看，但往往對學員造成傷害：「個傷害係冇得返轉頭，因為網民嘅睇法你冇得控制，佢哋鬧人冇成本，係會毀咗一啲人嘅努力，如果我再參與呢啲節目，好希望可以控制有啲乜嘢應該出街、有啲乜嘢唔應該出街， 甚至乎係點樣出街。」他坦言知道很難，但若不能控制便情願不再參與導師工作。韋羅莎直言做導師過程開心，但若花半年時間後卻發現播出的焦點放錯地方，自己不如選擇做其他事情。

談到美國演員公會早前因憂慮AI搶飯碗而進行罷工，二人認為AI暫時未可取代舞台劇演員，因AI仍未懂得觀察現場觀眾反應而作出互動。