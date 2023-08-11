本日日本：人氣朱古力　北海道觀光工廠又玩又食

北海道馳名朱古力品牌ROYCE'的觀光體驗設施ROYCE' CACAO & CHOCOLATE TOWN，於去年開始試營運，剛於本月正式開幕，全面開放工廠的參觀體驗，下次到北海道除了啤酒博物館及白色戀人公園外，又多了一個有趣景點！設施位於北海道當別町 ROYCE' TOWN內，共有3層，1樓屬免費參觀區，可透過玻璃欣賞朱古力的製作過程。2樓及3樓是工場體驗地帶，透過多個遊戲、朱古力製作體驗、參觀可可豆加工工廠等方式，讓大人及小朋友一起了解可可豆運送至工廠到完工的過程。另外你亦可親手製作獨一無二的朱古力，現場提供23×12cm的朱古力塊，你可以加入喜歡的果乾、堅果等食材，再放入專屬包裝袋，作為特色的手信相當不錯！另外於3樓重現了品牌於哥倫比亞開設的自家農園ROYCE' Farm In Columbia ，讓大家了解可可栽培的秘密及各種可可小知識。參觀完設施後，必定要到商店大買特買，約有200種以上的朱古力、零食、獨家發售的麵包、雪糕、JR ROYCE' TOWN 車站有關產品等。入場費大人1,200日圓（約HK$66）、小童500日圓（約HK$28），朱古力工作坊費用1,500日圓（約HK$83）。