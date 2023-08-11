陳凱琳胸口開窿大露背　獲封辣妹

藝人陳凱琳（Grace）現身上環米芝蓮餐廳開幕擔任剪綵嘉賓。身穿胸口開窿及大露背裙的她晒FIt爆身材。身為3子之母的她表示原本不嗜辣，自生第一胎後便愈食愈辣，老公鄭嘉穎向來注重健康飲食及不食辣，無法分享。被取笑嘉穎娶了「辣妹」？她笑說：「我要sell吓呢個point，應該未覺得我係辣妹，以後可以改口稱呼我喇！」她表示3個仔有偏食習慣，每餐都要吃蛋和飯，令她非常頭痛，為了孩子有均衡營養，她會在擺盤上面花點心思。

她表示孻仔剛轉食固體食物，她和老公主力監察大仔和二仔飲食，嘉穎試過將意粉直接放在餐枱上，全家徒手吃意粉，她覺得在安全衛生情況下與小朋友互動，對孩子是不一樣的體驗。明天是他們的結婚周年紀念，已約了黃智贀夫婦一同食飯，顺便聚舊，「一齊慶祝我哋嘅愛，（會否再生？）3個夠，想好好照顧孩子，3個仔嘅屋企，諗到屋企每一日都好精彩。（追女？）可能再生仔呢！仲要生孖仔嘅話，唔想人哋一諗起我，就聯想起5個仔嘅媽咪。」過幾天便是嘉穎54歲生日及Grace爸爸生日，笑言慶祝節目十分忙碌，她表示與兒子準備了一份DIY的生日禮物送給嘉穎，非常實用型。另外，Grace之前任主持兼監製的明珠台節目《Love Matter》，她透露因反應理想，正籌備推出第二季，復出綜藝。