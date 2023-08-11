Gin Lee接Job冇停手　自爆原來係煲劇精

歌手Gin Lee（李幸倪）最近接Job接到手軟，除了不停的活動商演，早前又接連拍攝電器及護膚品兩個廣告，可謂豬籠入水，首次接拍電器廣告的她，為隆重其事，特別請來排舞師到現場，她說：「第一次拍電器嘅廣告，都係好重要嘅，所以會想做好佢，因為需要拍一啲跳舞嘅動作，所以我搵咗個排舞師去幫我排咗一啲動作，因為想出嚟嘅效果好啲，最緊要係拍得型，希望大家睇到嘅時候有驚喜。」

提到對電視要求，她坦言要內外兼備：「解像度高，畫面一定要好靚啦，愈輕就愈好，個外形要靚，因為電視除咗係電器，擺喺屋企亦都係一個裝飾，所以外表重要、內涵都重要。」她表示自己經歷過不同年代的電視機款，從「古董大牛龜」到愈出愈薄，至現在的Smart tv：「又上到網、又可以喺電話Play，依家方便好多。」她除了自爆自己是煲劇精，一煲劇可以睇足幾日幾夜，更大爆媽咪是電視精，一日可以看足十多個小時，她說：「我媽咪一日要睇十幾個鐘，以前屋企得一部電視，就要爭，但係又唔夠佢爭，咁我哋就冇得睇，哈哈。所以依家屋企一定要有幾部電視，最好每一間房都有，咁個個都可以睇到電視。」