李玟胞姐李思林針對不實言論　再發聲明採取法律行動

國際天后李玟（CoCo）自李玟離世後出現了不少傳聞。昨日，她的胞姐李思林透過社交平台向地發出聲明，表示：「CoCo已經離我們而去，卻還有人持續散布不實信息及惡意揣測、侮辱、誤導性等言論，這是絕對不可接受的！」今日，她在香港再透過律師行再發出聲明，表示媒體和電子平台發表或刊載的不真實，對李玟及其家人構成誹謗的言論。就此會搜證及存證並保留對進行誹謗者、發佈或刊載誹謗言論之媒體採取法律行動之各項權利。

聲名如下：

聲明

我行代表李思林小姐(Miss Nancy Lee) (“李小姐”)嚴聲明如下：

1.自李小姐的妹妹李小姐(Miss CoCo Lee) (“CoCo Lee”)於2023年7月5日 去世至今，李小姐和家人收到大量的親友、歌迷和影迷等的問候及對 CoCo Lee表達的敬意和緬懷，李小姐和家人銘感至深，謹致謝意。

2. 然而，各媒體和電子平台也有發表或刊載一些不真實，甚至對李小姐及其家人構成誹謗的言論。就此，李小姐會搜證及存證，並保留對進行誹謗者、發佈或刊載誹謗言論之媒體和電子平台等，採取法律行動之各項權利。

3. 李小姐希望各媒體和電子平台，就有人發佈對 CoCo Lee 和其家人的言論進行合理審視，不要發佈或刊載不真實或構成誹謗之言論，已發佈或刊載者，則應立刻 全部刪除。