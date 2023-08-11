曹敏寶力撐李思林好客：佢係個好樂觀嘅人

《中年好聲音》周吉佩（吉吉）與曹敏寶今晚（11日）出席電影首映，問到有否慰問早前喪妹的好聲音成員李思林？敏寶表示他們有一個群組互相關心：「佢恢復得好好。（會唔會約佢出嚟？）再畀多啲時間佢，佢可能會去支持《中年好聲音2》。」

吉吉稱之前有好聲音成員生日，思林也有在群組中留言祝賀，覺得對方的狀況可以，提到最近有關李思林的傳聞，敏寶力撐對方好客：「我唔清楚佢嘅家事，我唔方便講，但我絕對支持佢，我哋喺比賽經歷半年高低，全部人都好錫佢，佢都好錫我哋。（有冇鼓勵佢振作？）佢係個好樂觀嘅人，我有陪佢食過飯，佢好堅強，喪禮都係由佢處理，唔想有咁多揣測，佢都好攰，好明白佢失去親人嘅感受，唔好對佢有咁多負面評價。」

另外，《中年好聲音2》即將錄影，吉吉透露屆時也會以觀眾身份到場感受：「我哋之前都講過，評判嗰4吓叮叮聲令我哋發噩夢，但有時都會好懷念，不過今次去就冇壓力，心態唔同咗。」敏寶稱他們印製了一件好聲音的團Tee，到時所有人會穿上團Tee支持，吉吉反問：「我唔知我哋有團Tee。」敏寶無奈謂：「係得你一個唔知。件衫由顏志恒設計，我負責整。」講到吉吉在《大笪地唱不停》中跟每區都有淵源，敏寶取笑對方：「佢到處留情，所以咪每區都有故事。」吉吉即指她胡說八道，敏寶補充：「係情懷呀！」吉吉坦言對觀塘最有感情，因為在觀塘的商場唱了多年歌，是孕育其音樂夢之地。

薛影儀有暗戀對象

薛影儀（阿儀）與經理人林寶玉結伴現身，之前自認有暗戀對象的阿儀被寶玉指踢爆心情好，所以悉心打扮，問阿儀是否有愛情滋潤所以心情特別靚？她否認：「唔係，冇特別，大家都着得靚，呢條裙冇影過相所以着。（你暗戀中？）呢個係秘密，我唔會講（暗戀）邊個。」問對方有何吸引之處？她說：「係秘密，大家唔好問。（想唔想拍拖？）唔知，（唔想有人錫？）唔好講呢啲。佢唔係成日喺香港。」追問是否公司同事時，寶玉叫大家給予阿儀空間：「趁依家初初萌芽，睇吓佢哋有冇得發展先，大家唔好追問。（你會唔會幫手牽紅線？）我會盡量試吓，我有幫佢表達。（個男仔適唔適合阿儀？）佢幾好眼光。佢揀嘅有一定質素，唔需要我再介紹。」

提到阿儀也有對象，問到寶玉的感情狀況？她坦言：「我好忙，之後要去台灣幫手做選秀，仲要照顧阿儀嘅小萌芽。（阿儀嘅成數高唔高？ ）唔可以由我去定奪，怕有咩偏差。（等佢拍拖你先拍？ ）想有人照顧佢，我先安心。（咁咪有排？）佢已經有對象，我會幫佢做橋樑。」至於會否趁七夕去拜姻緣，阿儀反問：「係咪假㗎？有咩好處。」寶玉表示會帶阿儀去拜姻緣石一試。