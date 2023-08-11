避雨結良緣　濕身玩番轉

出街遇上滂沱大雨，加上又冇帶遮，梗係走入室內或搵個有瓦遮頭嘅地方避雨喇！而日本AV界近年亦興起搵地方避雨嘅情節，女主角因為要避雨而慌忙咁搵上男主角屋企，二人因此結成良緣，更爆發出連場床上激戰，認真夠晒溫馨又刺激！

激戰三打一

喺SOD出品嘅《秘密出軌后宮逆NTR》入面，獨居嘅大雄正喺屋企睇電視嘅時候，門鐘突然響起，一打開門就見到3個平時喺公司相處要好嘅女同事天馬唯、紺野光以及花宮麗，原來佢哋喺附近遇上豪雨，於是上嚟大雄嘅屋企避雨。正所謂三人成虎，三女入屋企之後愈來愈放肆，除咗拎晒啲啤酒嚟飲，更開始對大雄毛手毛腳，後來更嚟個4P激戰，不過玩一次當然唔夠喉啦，而大雄亦只能夠任佢哋魚肉！

處男有火

於Ideapocket推出嘅《出差遇上豪雨與童貞部下同房》當中，梓光莉帶同年輕男下屬拓也外出傾公事，跟住一齊去居酒屋食飯慶祝順利洽商。飲飽食醉之後，回家途中卻係遇上大雨，兩人惟有去附近嘅酒店避雨兼過夜。由於梓光莉身材激凸，被雨淋濕後更透現出胸圍，相當誘人，睇到仲係處男嘅拓也慾火高漲，忍唔住伸手撫弄一番，估唔到莉妹不但唔嬲，仲火速被撻着，繼而兩人上演埋身激戰，高潮浪接浪，認真快活無比！

簡評

遇上大雨時，真係令人好狼狽，如果能夠及時搵到地方避雨就好啦，今日為大家介紹嘅「避雨系列」作品，就係以此為主題，並加多幾分鹽花增加滋味。當中本仙最鍾意由天馬唯、紺野光及花宮麗合演嘅《秘密出軌后宮逆NTR》，最大原因當然係女優夠多啦，加上3位女優嘅床上表演狂野又有默契，令作品精彩萬分，加埋環境嘅家居布置夠晒溫暖，令人睇得零舍窩心。