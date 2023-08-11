林海峰畀太太彭羚開騷：人唔同階段想法會唔同

藝人林海峰（Jan）與黃正宜（阿正）今晚（11日）出席匯豐信用卡「最紅大折日」拍賣會，首次參與拍賣活動的Jan表示很想試當拍賣官：「不過今晚有個真嘅拍賣官。（拍賣過億珍品？）細細哋開始先。」他指希望能在活動中投得「暢遊德國之旅」，因他9月將會參加柏林馬拉松賽事，若成功競投便可帶家人同行。問到他有否為太太及女兒買基金增值？他笑指太太彭羚乃家中的財政大臣，又賣口乖大讚太太：「又叻、又靚、又索，仲愈嚟愈正。」問到可會批准太太舉行演唱會？他表示早前於英國碰到黃偉文，大家也有談及一些計劃：「要睇吓黃生呢個英國地標有咩諗法。（肯放太太開騷？）有時人喺唔同階段想法會唔同，年紀再大啲就變得冇所謂，想去多啲地方就去多啲，有啲嘢需要珍惜，我都差唔多攞樂悠卡啦。」

問到有否打算舉行棟篤笑？他說：「希望有場地啦，上次路過姜濤演唱會，啲觀眾叫聲搞到我以為係嚟睇我。」談到他擔任對方演唱會嘉賓時，約定對方於頒獎禮台上見，是否代表姜濤屆時將奪得大獎？他說：「公司有好多同事頒獎嘅。（你每年都係頒大獎，咁講畀姜濤好大鼓勵？）係佢畀好大鼓勵我，活化咗我。」 他又感觸地說：「咁多年喺頒獎台上睇住識嘅人一個一個咁離開台下，最後一個認嘅會對住我笑嘅都離開埋，依家每次上到頒獎台，見到大家望住我擘大口，可能因為後生，好似我後生時見到長輩都唔敢講嘢，所以愈嚟愈難做，好高難度。（有冇説話可以鼓勵新一代？ ）係他們畀鼓勵我，如果我上台時，佢哋知道我係邊個，下次見面我就識得打招呼，就好似我識得姜濤同Anson Lo可以打招呼，我依家好少出嚟，希望畀多啲機會我。（想唔想同佢哋兩個合作拍廣告？）邀請我當然樂此不疲，希望有機會。」

至於阿正就表示有機會與前輩林海峰同台相當高興：「第一次同阿Jan講嘢，可以話係成就解鎖，平時喺電台都好少碰面，就算見到都只係敢打招呼，唔敢打擾佢，佢係神級的前輩嘛，難以置信今次可以同佢合作。 （向佢偷師？ ）綵排嗰陣已經有啲流口水，他仲突然問我舖頭生意點，我真係冇諗過佢知道我開咗舖。 （會請佢去到舖頭飲咖啡？ ）當然會！如果佢嚟我封舖親自招呼。」

談到《膠戰》隊友Edan（呂爵安）及另一MIRROR成員Jeremy（李俊傑）即將開騷，問到可有邀她擔任嘉賓？她笑謂：「有問過佢有冇飛，雖然不想打擾佢，但又忍唔住2日追一次，但Edan冇覆過我囉！」她直言自己不貪心，因為朋友想看，所以只要求3張門票：「帶多個我都唔敢。（Jeremy 有冇覆你？）佢覆咗我有飛呀，真係好Sweet！（有冇請你上台表演？ ）我成日話要同佢跳辣身舞㗎，不過佢淨係覆我有飛就冇再覆我，可能驚畀我比下去，佢跳舞唔錯，但我都唔弱，希望佢哋快點覆我啦，哈哈！」