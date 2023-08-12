【是日通勝】

農曆六月廿六

癸卯年 庚申月 壬寅日

吉時：凌晨1時至3時、上午5時至7時、下午1時至3時

凶時：凌晨3時至5時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：大事勿用

忌：開渠、祭祀

幸運方向：坐南向北

幸運數字：8、12、35

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：得財全不費功夫，但大前提是要認真工作。

金牛座：工作表現不似預期，只能怪自己不夠專心。

雙子座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

巨蟹座：心急易犯錯，處理投資問題最好從詳計議。

獅子座：運勢總會有起有落，凡事要向好的方面想。

處女座：迎來倒霉一天，只要沒做虧心事就不用怕。

天秤座：動怒會傷肝，好好控制脾氣，對身心有益。

天蠍座：事業發展順利，理財投資也可以進取一點。

人馬座：幸運指數排第一，感情生活顯得如魚得水。

山羊座：感情關係要用心經營，今天是時候行動了！

水瓶座：做事效率欠佳，惟有實事求是才能返正軌。

雙魚座：愛情運非常好，主動示好可打動心儀對象。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）馬 人緣佳

（跌）猴 是非多

鼠：工作吃力，望取得佳績，卻事與願違。

牛：事業發展有點停滯不前，需加倍努力。

虎：精神狀態佳，工作表現易獲別人認可。

兔：趁周末陪家人玩樂，有助帶來好心情。

龍：得財有難度，投資收益跟預期有出入。

蛇：被瑣事弄得焦頭爛額，心情跌入低谷。

馬：人緣運強，易在職場結識有實力人士。

羊：財運旺，有付出一分收穫三分的機會。

猴：是日沖煞，易被別人誤解，內心感委屈。

雞：有無法預料的事發生，有點不知所措。

狗：神采飛揚，人緣不錯，生活稱心如意。

豬：生活出現小麻煩，幸好有人出手相助。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

獅子們的愛情

獅子座是十二星座中最有自信、最有領導才能的星座之一。獅子座的人非常熱情，善於表達感情，也喜歡被人表揚和崇拜。他們的愛情觀念是追求浪漫、激情和熱烈的感情，喜歡享受被人關注和讚美的感覺。

獅子座的人通常非常自信和自愛，渴望在愛情中得到尊重和支持，希望伴侶能欣賞自己的才華和魅力，認同自己的價值和意義。因此，獅子座的人往往會選擇與自己相當的人在一起，或是選擇比自己更弱勢的人來照顧和支持。他們非常注重浪漫和激情，希望愛情能帶來無盡的激情和浪漫，也希望自己能夠為伴侶帶來同樣的感受。他們喜歡在愛情中表現自己的熱情和激情，也喜歡被伴侶表現同樣的情感。因此，在獅子座的愛情觀中，浪漫和激情是非常重要的元素。

另外，獅子座的人非常注重形象和外表，希望自己看起來很有魅力和吸引力，也希望伴侶能夠欣賞自己的外表和形象。因此，在獅子座的愛情觀中，外表和形象是非常重要的元素，喜歡與自己外貌相當或更好的人在一起，也希望伴侶能夠注重自己的外貌和形象。

總的來說，獅子座追求的是一種具有浪漫、激情和熱烈感情的愛情，希望伴侶能夠欣賞自己的才華、魅力、價值和意義。他們注重自己的形象和外貌，也希望伴侶能夠注重這些方面。