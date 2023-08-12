翁虹囡囡Crystal顏值登頂：點敢靚過媽咪！

亞姐冠軍翁虹的15歲愛女劉蒔亭亭玉立，備受注目。個性乖巧的她感激大家的愛戴，同時大讚另一位「星二代」沈月漂亮，皆因大家同樣家有靚媽。

「美魔女」翁虹保養得宜，美艷如昔。她與劉冠廷結婚後育有一女「小水晶」劉蒔（Crystal），一家三口幸福美滿。現年15歲的Crystal遺傳了媽咪的美麗基因，擁有一雙水汪汪的大眼睛，早前獲內地網民選為「最美星二代」，顏值稱冠。對於外界的美譽，她接受東網專訪時帶點靦覥，謙虛表示：「當媽媽告知的時候，我亦嚇了一跳，頗為驚訝。不過當然還是開心的，我沒有太大壓力，做好自己就好，多謝大家對我的喜愛及支持。」談吐大方得體的她，被問到覺得自己還是母親更漂亮？她精靈表示：「當然媽媽漂亮！」停頓數秒後，她輕聲表示：「我怎麼敢美過媽媽呀？」

與沈月各有各靚

問到她萬千寵愛在一身，備受注目，是否有興趣加入演藝圈發展？她說：「因為小時候就去片場探媽媽班，所以對片場的一切有一定的好奇心，但也知道演藝圈競爭激烈，成功太不容易，更何況自己還很小，仍然是求學階段，所以還是應該以學業為重。」話雖如此，但現階段已有不少廣告商向她招手，她表示：「當然偶爾玩票性質拍廣告、兼職也是未嘗不可，只要不影響學業就好。只有不斷吸收知識、學習做好現在，才知道未來的路是怎麼走。」對於外界不時拿她與另一位「星二代」沈月作比較，Crystal表現大方，稱讚沈月漂亮，更巧妙地表示大家各有特色，但同樣有個靚媽媽。