爆操女神︱混血女神蔡宛珊私授秘技　「口罩小姐」吳靜琳蜜桃臀Level Up

近年香港的審美觀受到歐美影響，唔少女士追求健康美，為咗一副靚Body，女士們喺健身室下唔少苦，由其是想擁有又翹又圓嘅臀部，但有唔少想練出前凸後翹身材嘅靚女們對此無從入手，所以今集《爆操女神》搵咗被網民稱為運動女神嘅蔡宛珊（Sarika）練翹臀，身為中印混血兒嘅佢，擁有渾然天成的3D蜜桃臀，所以由佢教授大家一招半式係最好不過！今次出場嘅嘉賓係曾經參加ViuTV真人騷《尾二一屆口罩小姐》嘅吳靜琳（小白），平時少有鍛煉嘅佢，希望可以透過今次嘅機會改善自己嘅身材！

今集Sarika會教嘅動作係Leg Press（腿推），係一種複合式負重訓練，有效訓練到大部分嘅下肢肌肉，例如股四頭肌、臀肌及膕繩肌。鍛煉時首先要將雙腳放喺踏板上，小心翼翼放開安全掣，然後將膝蓋彎曲至胸部位置，最後就慢慢伸直雙腳。不過訓練時，都有唔少細節需要注意，例如當雙腳伸至頂部時，切勿完全伸直雙腳，只需保持微曲。

場地: CHAMP 24 FITNESS

化妝:Kelsy chan@ STAZ PLUS Image、Carrie Chan