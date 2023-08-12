譚俊彥諗計箍食客　豪擲百萬擴充餐廳

視帝譚俊彥近日逆市豪擲七位數字擴充旗下西餐廳，由九龍搬到港島區2千呎地舖，為應付20多萬月租，準備年中無休兼增設特色菜單，又全數聘用前空少、空姐當侍應，實行以索樣及能操多國語言取悅食客！

譚俊彥（Shaun）於2019年在土瓜灣投資西餐廳，惟期間遇上疫情令生意額創新低，幸最後也成功捱過。早前Shaun有感市道逐步復甦，加上餐廳租約期滿，即萌生擴充念頭，並開始搜尋合適地點，期間碰過無數釘子，最後終在港島區覓得理想面積達2千多呎的新舖。

面對逆市擴充，Shaun卻滿有信心，還豪花7位數字投資，為應付每月20多萬元租金，據知他也來個大改革，準備年中無休，並由以往於晚上營業，計劃改至午餐開始營業，並諗定星期天特色餐，小朋友菜單等，實行大包圍。而餐廳侍應方面，將全數聘請前空少空姐，貪其懂得多地語言兼樣貌省鏡。

近兩年拍了2套劇集及1部電影的他，笑指酬勞已全數用作投資，他說：「都唔係我一個人畀晒，有幾個拍檔嘅，不過工作我當然唔介意多啲嚟密啲手。（一次過用晒啲錢咁博？）依家我仲有2套劇準備開拍，檔期都排到明年3月，我唔會去到咁盡嘅，仲有小朋友同屋企要養。」談到餐廳聘請前空少空姐，Shaun說：「呢個係緣分，喺航空業唔好景時，我哋收留咗佢哋。（依家航空業復甦唔驚佢哋走？）有啲鍾意飛就轉做兼職，有啲就會留低繼續同我哋一齊捱。其實餐廳企足10幾個鐘都好辛苦。」Shaun透露現時餐廳裝修已接近尾聲，預計今個月內可進行試業，對於將餐廳搬過海，Shaun直言不太擔心客人流量：「只要啲食物好，客一定會返轉頭，雖然依家仲裝修緊，但訂枱情況都收得幾好，多謝熟客支持，希望同啲Staff減少磨合期，盡快訓練好佢哋，令到餐廳保持應有水準。」

陳山聰送驚喜

上月底43歲生日的他，當日適逢與陳山聰一起工作，期間獲對方送上蛋糕，令他開心不已，問到生日願望？Shaun說：「我年年都係工作中度過，今年有山聰送蛋糕好驚喜，希望新餐廳快啲上軌道。」山聰則表示雙方曾3度合作，非常投契：「平時我叫佢做Brother。（你呢排忙咩？）準備緊造人，希望今年成事，因為兩公婆年紀唔細，要體力嘛！」