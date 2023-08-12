IVE NewJeans急改行程參加「童軍大露營」音樂會

韓國童軍協會主辦的「第25屆世界童軍大露營」接連發生集體中暑、受颱風「卡努」威脅，以及參加者被蚊蟲叮咬等問題醜出國際！原本大會希望在閉幕活動上舉行「K-POP Super Live音樂會」挽回國家聲譽，但受颱風影響，音樂會由原定8月6日延至昨晚（11日）在首爾舉行。因為屬於國家活動，很多事務所也不敢Say No，原定參演的歌手組合被迫臨時調整行程，甚至取消其他活動來遷就。張元英所屬的人氣女團IVE直至前日（10日）才落實演出，事務所表示：「IVE自願調整行程來演出今次活動，雖然因為颱風而取消綵排，但希望演出順利。」

此外，政府曾出面力邀天團防彈少年團（BTS）助陣，但所屬的HYBE事務所指成員Jin與J-Hope正當兵，V則忙於宣傳Solo碟，只好婉拒，改由同門女團NewJeans臨危受命演出，

HYBE昨日再表示將向在場4,3000名童軍送贈每人一套BTS小卡，總值約470萬港元，消息曝光後，當地民眾紛紛表示「企業們被迫捐贈，好可憐！」其他參演歌手組合包括NCT Dream、ITZY、MAMAMOO、權恩妃及姜丹尼爾等，各自事務所亦被迫贈送歌手的商品予現場參加者。此外，IVE宣布將於10月7日及8日在首爾舉行首次世界巡迴演唱會。

New Jeans被拍得冒雨進行綵排，擠進狹窄的帳篷內練舞，舞台亦被雨水沾濕，她們最近忙於新歌宣傳而顯得一臉疲憊，大批網民對於K-Pop歌手被強制演出是次音樂會大感震怒。