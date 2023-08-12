星玄︱李佳芯戀情疑有着落？夥3男歎茶記異性緣旺

今日係8月12日，係國際黑膠唱片日，對黑膠發燒友嚟講係重要日子，因為佢哋會攞啲珍藏出黎，享受一下Vintage嘅味道。今日嘅幸運之星係射手座，幸運指數係十二星座之首，感情生活方面會如魚得水。李佳芯(Ali)就係射手座，兩年前同前度陳炳銓分手，結束七年情，到依家都仲未有新戀情喎，不過大家唔需要為佢操心，因為Ali早前就被網友發現，佢同3位男士喺茶餐廳度食嘢，雖然唔清楚佢哋嘅身份，但證明咗Ali好有異性緣，今日愛情運咁旺，都祝佢快啲搵到心儀對象拍吓拖啦。另外佢亦都喺節目入面自揭拍《與諜同謀》時，因為角色太過悲情抽離唔到，仲覺得自己好似患咗抑鬱咁，完全唔想見人，直到拍下套劇先冇事咋。至於雙魚座都唔錯架，愛情運非常好，主動示好可能會打動到心儀對象。

今日亦都係農曆六月廿六，宜大事勿用，有重要嘢就唔好今日做喇，最旺生肖係馬，屬馬嘅咁多位人緣運強，容易喺職場上結識有實力嘅人。宇宙天團ERROR成員何啟華(阿Dee)就係屬馬架喇，早排佢就聯同有「Dee 2.0」之稱嘅梁浩朗拍廣告吸金，佢哋兩個畀人話「撞樣」，口才仲要一樣咁勁。日前阿Dee有份主演嘅電影《陰目偵信》終於喺10日上映，佢話希望觀眾會喺佢哋扮演嘅角色中見到ERROR嘅認真一面，所以他在開始之前收集了大量的資料，阿Dee咁勁又搞笑，自然好多人想同佢合作。至於屬羊嘅朋友今日財運旺，有付出一分收穫三分嘅機會呀。