賭王二房外孫女何倩珩哥大畢業　即被世一律師樓取錄

賭王二房外孫女何鍶珩（Beatrice）索到爆，顏值高之餘，更是學霸，畢業於美國名校普林斯頓大學（Princeton University），並曾在銀行實習。而Beatrice的妹妹何倩珩（Gillian）不讓家姐專美，日前Beatrice在社交網公布好消息，指Gillian即將在世界知名律師事務所工作，非常叻女。

Gillian同樣是學霸，她中學時因為GCSE成績出眾而獲發獎學金，而在哥倫比亞大學（Columbia University）修讀文科學士時，連續三年入Dean's list，獲學院嘉許其傑出學術成績。大學畢業後，Beatrice曾發文祝賀細妹獲得杜克大學（Duke University）取錄的喜訊，但原來Gillian最後選擇入讀哥倫比亞大學法學院（Columbia Law School），該校被公認為是世界上最負盛名的法學院之一，每年都排在前5名，就業率更是排名第一。

相隔一年，Beatrice再公布好消息，她上載Gillian的畢業照，並寫道：「1 year later…I’m so damn proud to announce that Gillian will be accepting a job at Simpson Thacher, one of NYC’s most prestigious law firms. Nobody deserves it more. （一年後……我非常自豪地宣布Gillian將接受紐約市最負盛名的律師事務所之一，盛信律師事務所的工作，沒有人比她更值得。）」據知美國盛信律師事務所（Simpson Thacher & Bartlett LLP）是世界領先的全球性律師事務所之一，亦是美國歷史最悠久、聲譽最頂尖的律師事務所之一。