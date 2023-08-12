阿本爆棒棒堂成團驚人內幕　至今仍無法釋懷

台灣男團棒棒堂自2016年宣布解散至今，成員各有各生活、事業發展，不過即使解散多年，仍然仲有唔少忠實粉絲等緊佢哋合體演出，可想而知棒棒堂當年嘅人氣有幾驚人。而接力初代男團棒棒堂出道嘅二代男團「Choc7」，雖然知名度不高，不過成員阿本（翁瑞迪）、毛弟（邱宇辰）等人，至今仍然活躍於娛樂圈，日前受邀上節目嘅阿本，更爆出17年前「棒棒堂」嘅成團內幕。

節目上，阿本透露道當年自己抱住玩玩下嘅心態參加《模范棒棒堂》，一日錄5集先得500元新台幣（約122港元），之後發現有啲人份現金糧望落比較「厚」，先知呢啲人原嚟早就被「內定」，更表示呢啲內定或簽咗約嘅「棒棒堂弟弟」，每次演出時都有工作人員幫忙準備道具外，仲配合上堂時間錄影，令佢開始心裏覺得不平衡，真係沒有比較沒有傷害呀！

阿本回憶道直到「棒棒堂」準備成團嗰日，攝影棚亦相當神秘咁包到勁密實，簡直保密到家嘅前提下，竟然有內定成員喺錄影前就同佢講：「阿本，其實有你。」提早知道結果嘅當下雖然好開心，不過正式開拍時都係要扮下嘢，表現出緊張心情。點知錄影時正式公布結果，竟然阿本變「阿...緯」，令佢當場落淚外，都忍唔住喺心中不憤道：「怎麼不是我，我這麼努力。」更坦言至今都無法釋懷。