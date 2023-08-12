何超蓮爆被舊愛嚴重內耗愛得後悔　全城競猜渣男是誰

賭王千金何超蓮今年與內地男星竇驍舉行世紀婚禮，成為圈中的金童玉女，她最近為內地戀愛真人騷《心動的信號6》擔任觀察嘉賓，分享愛情觀之餘，還罕有提及過往戀情。超蓮直言：「對我來說，我可能年輕的時候也是比較……就是合適就合適，不合適就算了。後來我就遇到了一個真的讓我內耗超嚴重（的人），我就覺得好後悔。如果你遇到一個真的是沒有合適的，但是你一直在為了他而改變，或者是一直在糾纏在一起，其實真的很浪費時間。」

雖然超蓮沒有點名舊愛是誰，但不少網民猜測是前男友吳克群，兩人於2011年傳出戀情，當年只有20歲的超蓮一直陪伴吳克群左右，且經常一起出遊，原本以為就快修成正果，卻在2015年尾宣布分手，當時何超蓮曾在社交網寫道：「我答應自己，這是我最後一次為你流淚，我不會記恨，我要往前走，不會再執着一切真真假假，最重要的是我會永遠記住分開的那一刻你給我留下的最後印象，可以讓我提醒自己不能再這麼傻，也許有一天我會謝謝你，謝謝你讓我學會怎麼樣更愛自己多一些！」被指暗示有第三者，但吳克群即否認，透露分手原因是對婚姻沒有共識。