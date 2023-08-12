江欣燕自爆當年奉子成婚　婚前不幸小產大受打擊

藝人江欣燕參加華星新秀入行，在電台《星光背後》錄音節目中，欣欣詳述她入行後的兩段情，更首次自爆當年婚前小產，令她打擊甚大，欣欣談及初戀情人張衞健（Dicky），對方是早她一屆的新秀冠軍，跟她同屆的參賽者吳國敬是Dciky的小學同學，比賽期間對方來探班，因而認識及對她展開追求，她說：「我嗰陣覺得佢好幽默！入行後佢仲教我睇劇本，教我做分場。」

欣欣承認與健仔這段情一直備受父親反對：「因為當時我太細個，會認定佢教壞我，會認為如果我哋冇拍拖，新秀比賽結果會好啲，唱歌會發展好啲，其實點會啫？我根本冇學過唱歌，亦從冇諗過做歌手。」戀情長期受壓，欣欣指最後只是因為雙方工作繁忙，令她先提出分手，她說：「我都想喺度解釋返！其實我同佢分手，同當時彼此嘅事業有無起色無關係！只係想停吓，是和平分手！」

欣欣於2001年與拍拖十年的商人吳積遜（Jackson）結婚，節目中她首次披露當年決定下嫁Jackson是因為奉子成婚，但結婚前夕卻經歷小產打擊，她說：「最初係驗孕捧兩條線中咗，爹哋好開心，個個都話結婚啦，Jackson又訂到生日嗰日嘅場地。點知到五月，我忙完爸爸媽媽結婚周年嘅主持，突然一次企高拎嘢感到雙腳乏力，再搵醫生檢查之後，先發現胎兒冇咗生命迹象，醫生話呢個情況懷孕不足三個月好常見。但我係接受唔到，好失望，仲諗結唔結婚呢？但我已約咗周刊做結婚嘅專訪。」欣欣指結婚表面開心，其實她本人情緒崩潰了好一陣子。

婚後有段日子她淡出了娛樂圈，直至05年復出幕前先過檔亞視，到07年重回TVB拍劇，難道當時她與Jackson的婚姻已出現問題？欣欣說：「07年我哋關係仲好好，拍番嘢只係我受夠自己糜爛嘅生活，係到13年拍《M Club》我先離婚。」她重申離婚與第三者無關，她說：「因為同呢個人都相處咗二十年覺得悶，最大原因我中間拍返《畢打自己人》，搵番工作嗰種開心，感覺有番自己嘅世界，一個人更加開心，就不如分開。」單身十年，江欣燕謂暫未有找新對象的打算：「我結過婚嘛，係好恐怖嘅事嚟㗎，依家不知幾咁自由，哈哈！」