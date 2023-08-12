超「趣」烘焙　好玩又美味

烘焙，英文Baking，又名烘烤、焙烤，即麵包、蛋糕、餅乾、批、撻等烘烤類製作的美食，最近有品牌分別推出別具趣味或意義的烘焙美食，陪伴巴絲打渡過每日Tea Time及Me Time！

食得到的集體回憶

香港電車有逾一世紀歷史，陪伴了多代人成長，見證了香港的歷史更替，每部車均滿載不同階層巴絲打的珍貴回憶。同樣擁有逾40年歷史的本地朱古力品牌LUCULLUS龍島於8月首度聯乘HK Tramways香港電車推出限量版雜錦朱古力及曲奇禮盒，將逾40年的細膩工藝融合電車元素，與大家來一趟「叮叮」之旅，回顧一路走過的蛻變與悸動感覺。禮盒設計精緻，展示了電車第一代的單層至今第七代的先進雙層車卡，盛載住兩款具象徵性的傳統綠和古典紅電車造型立體朱古力，以及電車站站牌朱古力、品牌王牌朱古力片及印有HK Tramways香港電車與品牌標誌的牛油曲奇，展現糅合經典歷史與精巧手工藝，延續扎根香港的故事與文化，承傳純粹的甜蜜盛意。於即日至8月31日內更有9折優惠，購物滿指定金額更可以優惠價加購。此外，隨禮盒更附送限量聯乘帆布購物袋，喜歡本地特色及集體回憶的巴絲打可別錯過了！

人氣網店實體化

近年網店大受歡迎，不少贏得口碑的網店紛紛化身實體店，推出自家產品，好似社會平台人氣網店Miss Pisces Creations雙魚小姐，月初於尖沙咀開設實體店，貫徹以人為本，以甜品融入生活日常為前提，推出多款自家製精緻甜點及期間限定的款式，包括招牌松露奶油芝士卷、經典焦糖朱古力肉桂卷、濃厚抹茶巴斯克芝士蛋糕配京都抹茶醬、威士忌Tiramisu巴斯克芝士蛋糕、純素黑朱古力脆皮蛋糕、罐子蛋糕系列等。以限定款式之一的招牌松露奶油芝士卷為例，以湯種麵糰製成麵包卷，口感柔軟香甜，面層塗上厚厚一層以法國優質白松露油特製的奶油芝士，香氣逼人，撒上蛋黃碎作為點綴，鹹中帶甜，味道富層次。此外，小店亦推出多款烤餅及曲奇，好似特大燕麥無花果軟曲奇、焦糖脆餅榛子朱古力軟心曲奇、開心果麻糬牛油鬆餅等，用上優質食材巧製，口感扎實而美味。

名店推健康蛋糕

近年飲食潮流走上健康之路，不少蛋糕店都相繼推出健康款式，好似這幾年大熱的生酮系列，連意大利著名高級餐飲品牌COVA最近亦加入行列，於即日起推出全新生酮蛋糕系列，有Keto Tiramisu（生酮意大利芝士蛋糕）及 Keto Raspberry Cream Dome（生酮紅桑子忌廉蛋糕）兩款，前者採用無糖可可粉、赤蘚糖醇、甜菊醇糖苷及羅漢果提取物製作，Mascarpone意大利軟芝士夾住三層以無糖可可粉製作的手指餅，層層浸透濃郁咖啡糖水，蓋上濃烈的無糖可可粉，質感軟滑輕盈。後者則揀選了新鮮紅桑子入饌，表層鋪滿海綿蛋糕碎，入面是鬆軟的海綿蛋糕夾住淡忌廉，海綿蛋糕選用杏仁粉製作，並採用赤蘚糖醇、甜菊醇糖苷及羅漢果提取物，入口幼滑香甜。兩款蛋糕均沿用品牌獨家傳統配方及低碳食材的配搭，保留蛋糕原有風味之餘，讓大家盡情享受意式甜點的獨特魅力。