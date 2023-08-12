林嘉欣離婚後首現身　親民被粉絲集郵

女星林嘉欣爆離婚後，早前自加拿大秘密返港，今日（12日）偕另外兩個藝術家單位出席藝術家創作分享會，失婚後首度曝光的她淡化妝示人身，但仍然星味濃。分享會於下午3時開始，但未夠下午2時，已見嘉欣在展覽館內，欣賞展出的藝術品，還親自介紀藝術品的創作靈感，又對粉絲集郵要求都笑住來者不抗，相當親民，似乎已走出離婚陰霾。

而嘉欣的藝術品被安排在展覽館的中央位置，以Hundreds echoes為主題，為數100個大大小小，每個都貼上編號的黑士泥陶瓷隨意排在矮架上，營造出山河感覺。她自爆利用了個幾兩個月時間製作100個陶瓷的嘉欣表示：「嗰時喺香港，我係不停咁做呢批陶瓷，因為拍戲趕做，冇諗過做展覽。」又指過往愛用黑，白灰泥製作陶瓷，而今次用黑士泥作材料，除回應攝影藝術家的日與夜為題的相片外另一個原因是黑色能慰藉心靈：「黑色畀人感覺好黑暗，好負面，但我創作時覺得黑色好吸引，畀到好似入面一個母體世界，黑色好有溫度，冇重量，唔負面，整陶瓷時，只聽到水聲，我內心好平靜。」

嘉欣又指未愛上陶瓷時很封閉自己，但學陶瓷過後，感覺放下敏銳度，覺得陶瓷不是商品，將陶瓷融入生命中，對她來說是有種療愈作用。分享會完畢後，嘉欣在展覽會的門口給傳媒拍照，還笑住問好，但不接受訪問，但當被問到心情平復未及心情好番未時，她笑言：「OKOK，我今天嚟做展覽。（囡囡嚟未睇展覽未？）遲啲。」問到門口的藝術品因人多被撞爛可感心痛？她又謂：「冇呀。」就匆匆被工作人員帶回入展覽館內，隔住玻璃整理受損的藝術品，似避談離婚一事。