沈震軒想同陳欣妍外地舉行婚禮：唔急生B！

藝人沈震軒（Sammy）今日（12日）現身婚紗展，在台上大唱3首冧歌，其中一首由他作曲作詞的國語歌《我真的得好》，是他的初戀的故事。他表示自己好鍾意唱歌及熱愛Busking，與享樂團和莫凱謙以前遊遍各區唱，試過在銅鑼灣被趕，起碼4年沒有在港唱歌，剛剛看到有人停步圍觀，感覺興奮，笑言：「我心目中覺得自己是歌手。（向樂壇發展？）音樂在歌在人在，永遠唔知，自己鍾意寫歌，依家都寫咗啲，之前首《我真的得好》喺內地拍戲時，有日發夢諗到幾個音，凌晨3、4起身即刻寫低。」他對出歌表示隨緣，眼見廣東歌蓬勃也感到好開心，笑言希望公司多些為他接唱歌騷。

與女友陳欣妍（Shirley）拍拖6年，透露有意將來在外地舉行婚禮：「我哋都喺呢行，佢想有個好Sweet婚禮，離開工作嘅地方。（出年結婚？）不遠，原本想再快啲，不過工作太忙，又要搞健身中心，太多嘢要處理，女友要錫嘛，唔想工作搞到有情緒，想好好享受去籌備婚禮。」近來他們頻頻情侶檔工作，笑言工作照好像婚紗照，希望婚紗照特別一點，將來可以翻出來重溫。問到是否已求婚？他笑而不答，可有想過雙喜臨門？她說：「佢年紀仲細，想畀啲時間佢發展事業先，因為有咗小朋友要有責任，生小孩件事仲可以考慮吓，同埋我哥和細佬都有小孩，所以我冇壓力。」