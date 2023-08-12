林夏薇狂揈上演「十號風球」　再親吻周嘉洛

藝人林夏薇、周嘉洛、陳豪、蕭正楠(阿蕭)、張曦雯(Kelly)等齊為無綫特備節目《獎門人開心Party感謝祭》任嘉賓，穿上露腰裝的薇薇與Kelly養眼度十足!而一班好戲之人於「開心無敵以訛傳訛」環節時大晒演技，當中視后級薇薇演繹「扯線公仔」及「十號風球」時相當投入，由於像真度超高，令在場人士掌聲不斷，嘉洛則貫徹喜劇形象大放笑彈，扭身扭勢之餘，更拉高上衣演繹「脫衣舞孃」，絕不讓薇薇專美，結果搶鏡成功，而Kelly為贏更不惜拋下女神包袱扮「便秘」，場面爆笑。

為配合主題，於「開心無敵傳紫菜」環節時亦搞搞新意思，除了傳紫菜，更加插傳藝人照片，其中傳到主持金剛的照片時，阿蕭卻抵死地把照片丟在地上，並狠狠地出盡力踩，惹來金剛投訴：「點解要咁對我，我都仲未『屎』，你唔可以咁踩我！」由於他廣東話不精，結果令人哭笑不得。在新遊戲「開心無敵一齊吹」中，參與藝人需鬥快把管中物件吹進對方口中，阿蕭與徐榮決戰時，徐榮不需一秒鐘便把水曱甴吹進蕭正楠口中，被嚇窒的阿蕭卻咬着水曱甴呆站原地，至陳豪決戰周嘉洛也同樣有睇頭，一心想勝出的陳豪出盡力吹到面紅紅，最後成功將蟬吹進嘉洛口中，不過向來玩得的嘉洛亦未有畏懼，更直接把蟬吃落肚，相當犀利。