炎明熹置業瞄準元朗屯門：感覺好遼闊

聲夢人氣王炎明熹（Gigi）今日（12日）出席Mira Place Gimme LiVe音樂節2023，獲逾百粉絲捧場，她在台上表示九月入讀大學，心情緊張希望順利完成大學課程。

Gigi透露最近到了廣州、佛山及肇慶拍攝節目《唱遊大灣區》寓工作於娛樂，十分開心。提到她近3個月接了10個商演，收入達500萬，她稱見到報道感驚訝，又笑言：「咁勁，咁啲錢袋嗰落邊個人嘅袋？（你個袋。）我唔知有冇袋錢，我只係知自己有使錢。（仲使咗喺邊？）文具，因為係必須品，但花得最多都係食。（你騷價加咗1.5倍？）我唔知道，我專注做得更好。（呢期好多騷？）都唔算，都有休息，又有時間溫書同工作，好平均。（酬勞升咗好開心？）我唔係對金錢有好大執着嘅人。

講到現時有錢可置業時，她說：「我要有錢先買到樓，應該冇500萬咁多，一蚊一定有。」Gigi謂若將來置業定必會問長輩意見，因為他們較有經驗，畢竟是自己第一次，擔心會弄巧反拙，問想到香港還是家鄕買樓？她坦言：「可能兩邊都會買，但要睇緣分，我鍾意元朗同屯門，因為感覺好遼闊。」她透露理財方面交給家人負責，她較喜歡儲錢，喜歡將新年的利是錢亂放，當有天執房時發現有錢會覺得自己得幸運。問到若有500萬會如何運用？她表示：「一百萬畀家人，一百萬畀其他家人，一百萬都係畀家人，一百萬畀有需要嘅人，最後一百萬留番自己儲。」

同場，歌手力臻在Mira Place Gimme LiVe音樂節2023中獻唱，透露早前剛過28歲生日，是首次是在工作中度過生日：「嗰日為新MV試衫，因為我最近同一位男前輩合作，一齊拍MV，好開心可以同前輩Crossover，今次加入咗我嘅電子音樂元素，下星期推出。（個MV中有咩特別？）前輩會揸車，我就坐喺隔離，坐車都要交戲架！」講到他之前跟古巨基合作，甚受前輩歡迎，他坦言大感榮幸及感恩，可以有機會讓他發揮，問到最想合作的前輩？他說：「張敬軒，好欣賞佢對音樂嘅執着，我要向對方好好學習。」