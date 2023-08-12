陳慧嫻驚喜任《中年2》評委　受節目正能量感動出山

無綫節目《中年好聲音2》今午舉行記者會公布入圍名單，安排首輪入圍其中102強會見新聞界，參賽者臥虎藏龍，由專科醫生、中醫、建築師、法律界人士、企業併購甚至儀態學校創辦人囊括在內，最大年紀則為同是67歲的宋子豪及朱育民，二人直言深受上屆吳大強影響決定追夢。幕前出身的黃劍文、劉威煌、姚安娜、羅沛琪、王嘉明及戚黛黛等順利入圍，鄧兆尊弟弟鄧兆榮及孫耀威妹妹孫美賢亦成功晉級，獨獨不見杜德智蹤影令人感意外，而大會更宣布邀得陳慧嫻擔任本屆評委。

慧嫻加盟英皇娛樂後，首次正式出席公開活動。她於台上鼓勵參賽者時，分享自身經驗謂：「每次上台都當係最後一次演出，要爭取呢個機會盡情發揮，用唱聲去感染觀眾，喺過程突破自己，每次都有進步，希望比賽去到最後，大家唱到攞住個咪唔肯放手！」受訪時她直言被《中》節目發放的正能量所感動，又打趣：「唔講錢，呢個節目咁勵志，發放鼓勵大家去追夢嘅訊息，佢哋畀番幾十斤荔枝我就夠，哈哈！（你有乜夢想仲想去追？）我說越唱越強。（再舉行演唱會？）公司籌備緊啲嘢，暫時未透露得住。（你最緊張參賽者啲乜？）聲底，要有層次感同埋一聽就認出係你，我比較欣賞聲線口啲嘅。」她未開名暗示原先睇好杜德智，後來又補充：「佢真係唱得好好，可能佢入咗圍就唔玩嘞。」

另外，劉威煌與黃劍文齊齊受訪，前者坦言因曾出道，所以壓力更大，後者則希望能夠走到10強。談到賽前準備，劍文謂：「正努力做運動裝備自己。」威煌則笑說：「我對上嗰次做運動，已經係10年前嘅事，依家都應該約埋劍文一齊操吓。」問到他們是否要推掉工作參賽，劍文坦言：「已推掉近兩星期工作，之後唔撞期就會繼續做，睇吓能夠晉級先再算，我想樂迷多啲認識我。」

而鄧兆榮與孫美賢受訪時，前者坦言差點錯失機會：「因為我同屋企人去咗旅行，返到嚟好遲先知佢哋搵過我。（兆尊爆你搵譚詠麟操曲。）我問佢嘅意見啫，不過兆尊叫我唔好成日提呢啲，搞到我好似靠裙帶關係咁。希望之後唔好表現再咁緊張，兩個仔取笑我嘞。」孫美賢得悉入圍，則再次由瑞士返港，她又指9月要再返瑞士工作：「為咗追夢，係要有啲誠意嘅。（哥哥孫耀威有話嚟現場支持你？）佢有提過吓，又叫我享受舞台，每次當最後一次表演咁。」