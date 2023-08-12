Mercedes-Benz全新GLC Coupé抵港

隨着GLC進化至全新第3代，跑車化版本的GLC Coupé亦跟隨其步伐，並在日前正式抵港登場。

全新GLC Coupé車長及車高分別來到4,764mm(+22mm)及1,605mm(+3mm)，車闊維持1,890mm。前、後輪距及軸距，亦分別增至1,627mm、1,640mm和2,888mm，造型更動感及富肌肉感。更重要的是它擁有較上代車型更優秀的空氣動力學，最低風阻系數進一步降至0.27Cd(-0.03Cd)。

輸港型號為GLC 300 4MATIC Coupé，配備附有第2代整合式 ISG 起動/交流發電機與48V電力系統的輕混能引擎，最大馬力維持258hp，最大扭力增至400Nm(+30Nm)，及能提供23hp及200Nm的短暫增壓，性能提升。可變比率轉向系統、越野駕駛模式、DSR下坡車速調控系統、LED High Performance頭燈、最新一代的 MBUX 資訊娛樂系統、全景天窗及EASY-PACK 尾門等全屬標準配備。