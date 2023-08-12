【Zac玩Zac食】勁歌熱舞！投入戶外音樂節

過去兩個周末，一連投入了兩個大型戶外音樂節，令到盛夏香港嘅氣溫更加熾熱，令到大家感覺到，疫情後嘅香港終於回復以往的生氣。

今個7月底嘅周末，全港首個沙灘音樂節「TheNextwave」，將愉景灣大白灣沙灘打造成夏日消暑嘉年華。連續兩日嘅音樂節有超過20多個音樂單位演出，當中包括Jay Fung、Jeffrey魏浚笙、九澤CP──陳零九及邱鋒澤@五堅情、周興哲、周予天、盧廣仲、THE HERTZ、KING@CAllStar、力臻、NOWHERE BOYS等，仲有首次來港嘅台灣女團HUR，以及其他來自本地、台灣等地嘅歌手單位，同大家好Chill咁享受呢個難忘嘅夏日音樂節！除咗有音樂演出，仲有大型水上遊樂區，水上滑梯同各式各樣嘅水戰玩具幫大家降溫，大家都玩得好開心。

至於今個暑假最熱切期待嘅大型戶外濕身音樂節，一定係全球最大型潑水音樂派對「S2O亞洲潑水音樂節」；呢個自2015年於泰國首度舉辦後，吸引成千上萬來自世界各地的粉絲參加。今年首度登陸香港中環海濱活動空間，以多元音樂及強勁噴水體驗，於盛夏中還原S2O聞名的型格濕水區巨型主舞台、及「Summer Beats Stage」非噴水區副舞台，仲有世界百大DJ、亞洲百大女DJ及多位新生代DJ、人氣歌手喺現場不同時段帶嚟不同風格的音樂享受！濕水區嘅360度強勁噴水系統，為現場嘅型男索女帶嚟渾身濕透的快感，沉浸於音樂、水和燈光結合的世界中，注入無限能量！呢啲先至真正係香港復常應有嘅全新大型項目！

Profile：Zacky Sun

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-www.Inztyle.hk創辦人

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