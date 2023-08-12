阿Mo已掌握排尿次數和方法　盼膀胱石隨時間全部排出

男團MIRROR去年在紅館演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療，其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在今晚（12日）他發出第55封代禱信。

李盛林牧師透露阿Mo摘除尿管兩個星期左右，沒有負面或不良的反應，並已漸漸掌握排尿的次數和方法，此外膀胱伸張能力也有正常的反應，現祈求貫通神經使內外尿道的括約肌能，夠有正常的反應，以及膀胱內剩餘的膀胱石能夠隨著時間全部排出。同時，盼頸椎神經的水腫能逐步消退，以至神經的傳訊不受這因素阻礙。

代禱信內容如下：

1. 「摘除尿管之後」

(感恩) ：

a) 摘除尿管兩個星期左右並沒有負面或不良的反應，已漸漸掌握排尿的次數和方法。

b) 膀胱伸張能力也有正常的反應。

(禱告) ：

a) 為能夠重拾自主控制排尿的機能禱告，祈求上帝貫通神經使內外尿道的括約肌能夠有正常的反應。

b) 膀胱內剩餘的膀胱石能夠隨著時間全部排出。

c) 比插尿管時需要更多時間處理排尿和清潔，祈求不致影響各項治療和休息。

2. 「透過肌電圖(EMG) 治療 」

(感恩)：

a) 感謝中大醫院羅教授和劉教授引進中大最新的研究 (湯教授帶領的團隊)，利用EMG (透過貼附在皮膚表面的電極從淺層肌肉表面發出的電信號) 控制機械手和外肌肉，以達至肌肉、神經及關節活動的剌激強化訓練。

b) 感謝復康團隊一直以來在假期，甚至颱風中仍回院照顧並治療院內的病患者。

(禱告)：

a) 祈盼上帝在每次的治療中給予操作EMG的治療師智慧，調較適切阿Mo的資料，輸入EMG的控制運作。

b) 祈盼藉EMG的治療能逐漸強化上肢的機能。

3. 下週一 「MRI 磁力共振」

(禱告) ：

a) 為頸椎神經的水腫能逐步消退 禱告，以至神經的傳訊不受這因素阻礙。

b) 教授們能精準針對MRI 的結果，為阿Mo制訂 進一步的治療方案 。

(二) Mo爸媽

1. 「過去一年是怎樣渡過？」

在這一年內很多基督徒和有心人都直接或間接問我：「怎樣看苦難人生？」，「過去一年是怎樣渡過？」

信仰給了我們很大的定位和盼望，因為所信的是一位與我們有生命結連關係的上帝，不是一種利益的關係（就是你給我甚麼，我就給你益處），更不是一種道德信仰，而是我們即時可以切實在苦難困惑中經歷的信仰。透過聖經所說，神賜力量和同在同行的安慰，有力的迎向前路。