最火辣球迷Ivana Knoll　以波會友

今時今日如果想成名，就一定要夠出位？落喺呢位性感網紅兼模特兒Ivana Knoll身上嘅話，出位就未至於，但卻肯定佢係憑住性感而上位，因為佢鍾意以波會友！

鏡頭焦點

憑住性感而上位嘅例子有好多，尤其係對網紅及模特兒嚟講更係常事。要知道佢哋本身外形已經夠吸睛，如果喺適當時候展現性感魅力，想上位可謂易如反掌，而Ivana Knoll正係當中一個好例子。

事緣喺2022年卡塔爾世界盃時，身穿克羅地亞球衣嘅佢，聯同一班朋友為克國國家隊打氣。樣靚身材正兼露半球嘅佢，被攝影機捕捉到後人氣爆燈，而每當克國有賽事時，Ivana Knoll不但會入場打氣，更例必成為鏡頭嘅焦點。正因為佢人氣急升關係，所以唔少媒體都對佢相當有興趣，卻發現佢唔係非克羅地亞人！原來喺德國法蘭克福出生嘅佢，7歲時隨家人搬到波斯尼亞生活，其後喺緬甸一間國際學校讀書，跟住便喺克羅地亞完成大學課程後，便喺2015年開始喺當地從事模特兒工作。

入場力撐

憑住亮麗嘅外形及性感身材，Ivana Knoll喺克國嘅模特兒界薄有名氣，加上喺2016年參加克國舉辦嘅世界小姐後，令佢提升唔少人氣，更經常為唔同嘅品牌拍攝廣告。雖然係咁，佢喺歐洲模特兒界嘅知名度唔算十分高，及至2022年卡塔爾世盃舉行期間，以性感克國女球迷形象示人而爆紅，更成為佢嘅事業轉捩點。

被問到點解會拋胸力撐克國足球隊時，Ivana Knoll坦言因為深愛克國之餘，唔少好友都係克羅地亞人，因此特別鍾愛克國足球。雖然佢憑住性感球迷形象而爆紅，但佢卻表示當時擔心因為性感形象，而觸怒卡塔爾球迷並被禁止入場。縱然最後克國錯失雷米金盃，作為克國足球鐵粉嘅佢表示，喺嚟緊嘅歐國盃預選賽中，仍會拋胸入場撐克國國家隊，到時大家可以一飽呢位性感網紅兼模特兒嘅風采。

Profile

出生地：德國

身高：180cm

三圍：36D-25-36

作為模特兒嘅Ivana Knoll，身材相當有料，唔單止一對36D巨乳夠吸睛，配合一對長腿更係勁養眼，加上佢拍攝嘅寫真相性感度十足，難怪佢嘅IG粉絲超過333萬啦！