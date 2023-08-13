【是日通勝】

農曆六月廿七

癸卯年 庚申月 癸卯日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：凌晨3時至5時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：交易、嫁娶、安葬

忌：動土、詞訟、穿井

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：8、25、36

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：愛情運極好，跟伴侶相處融洽，甜在心頭。

金牛座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

雙子座：財運稍遜，做人勿太自私，要多為人設想。

巨蟹座：處事猶豫不決，易錯失投資獲利的好機會。

獅子座：多做好事冇蝕底，你的善心可換來好人緣！

處女座：別把不快的事放在心，以免負能量積太多。

天秤座：獲好運加持，按自己想法行事，得心應手！

天蠍座：愛情運欠佳，不改變被動心態難打破悶局。

人馬座：運勢平平，幸好健康不錯，宜趁周日休息。

山羊座：辦法總比困難多，不要為一時失意而氣餒。

水瓶座：珍惜眼前一切，保持好心情，運氣不會差。

雙魚座：爭取好姻緣要靠自己，勿再停留暗戀階段。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）雞 是非多

鼠：花錢要量入為出，不宜打腫臉充胖子。

牛：時間寶貴，忌沉迷享樂，要懂得節制。

虎：易因家庭問題起衝突，已婚者要忍讓。

兔：精神狀態好，抽空進修，得着不會少。

龍：財運不濟，切勿賭博，貪心容易惹禍。

蛇：適合聯誼會友，易結識投契的新朋友。

馬：得到家人的鼓勵和支持，要懂得珍惜。

羊：偏財運旺盛，有機會獲一筆意外收入。

猴：人際關係時好時壞，是敵是友要分清。

雞：是日沖煞，霉運籠罩，小心惹上是非。

狗：桃花旺，單身者易吸引顏值高的異性。

豬：拓展人脈好日子，外出活動會有得着。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

存不住錢是名字出了問題？

很多人可能有這樣的困惑——為甚麼總是存不住錢？明明有不錯的收入，但花出去的錢永遠比計算得要多，除去工資低和生活成本高這兩個因素，可能是名字出了問題。

1.太過直白的名字

古代賢哲尹文子說過：「形以定名，名以定事，事以驗名。」如果名字太過直白且顯露，如錢百萬、富財等等，容易給人一種財大氣粗的感覺，有時不止不招財，反而會造成求財辛苦、錢財留不住的情況。

2.太過炫耀的名字

很容易招來嫉妒和小人，要知道低調才是做人的態度，名字也是如此，太過炫耀的名字不但聚不了財，還可能因負面影響漏財，出現錢財不聚的情況。

3.補益不得當的名字

適合的名字才是最好的，如果一個人的名字沒有起到補益作用，容易使其運途出現阻礙，例如錯失良機、把握不住機會、財運不佳、錢財留不住等情況。

4.旺財太過的名字

改名亦是如此，合情合理地進行補益，切莫太過貪心與求好。如果改了一個旺財太過的名字，而自身命格承受不住，只會出現財多壓身、必漏必損的情況。