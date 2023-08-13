群星大爆難頂銀幕接吻對手　里奧仔同杜比險搞出人命

演員因劇情需要而經常在電影或劇集中與不同人咀嘴，唔好以為同大明星咀嘴好過癮，但原來拍攝背後好辛酸好惡頂，曾經有演員呻拍攝咀戲時差點被攞命！

「蜘蛛仔」呻同女友咀戲令佢窒息

美國男星杜比麥佳亞（Tobey Maguire）主演的超英電影《蜘蛛俠》（Spider-Man）最經典及淒美的鏡頭，相信要數到杜比飾演的「蜘蛛俠」夜雨下倒吊嘴女主角「Mary Jane」的鏡頭。雖然場面好浪漫，但原來拍攝背後好辛酸，杜比因拍攝此鏡頭而窒息！杜比說：「當時啲雨灑入我鼻孔內。。。之後姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst）拉低我面罩至我鼻位置。搞到冇空氣入內，所以搞到我呼吸唔到。之後佢嘴我，阻礙空氣，所以根本上就冇得抖氣。」最後他索性拍攝時用口抖氣。

法國女星爆同里奧仔拍咀戲險浸死

法國女星維珍妮萊杜燕（Virginie Ledoyen）多年前與影壇萬人迷里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）於電影《迷幻沙灘》（The Beach） 中有一場海底咀嘴戲，她曾經公開憶述當時的「慘況」：「我認為里奧勒度係一個好人，但我就唔想佢做情人。我哋戲入面場水底造愛鏡頭擦唔出火花，我當時只係諗住唔好浸親。我甚至連同佢咀過都唔記得。」

男神羅拔柏迪臣整蠱拍檔

英國吸血男神羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）未做「蝙蝠俠」之前曾與金像影后慧絲溫達絲般（Reese Witherspoon）在電影《情約奇藝坊》（Water for Elephants）中合作過，而片中他們均有咀嘴戲，事後羅拔自爆拍攝時他患重感冒：「拍攝時我不停流鼻涕，而當時慧絲戴緊假髮，於是我不停將鼻涕抹喺佢假髮上。」認真核突！

金像女神珍妮花羅倫絲被嫌棄？

奧斯卡金像影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）是大眾心目中的女神，但原來曾有與她銀幕上咀過的男星批評過她的接吻技巧差勁！里安漢斯禾夫（Liam Hemsworth）曾與珍妮花於《飢餓遊戲》（Hunger Games）系列中合作過，他曾經批評片中與珍妮花的咀戲，他表示：「每次我同佢咀嘴嘅感覺都唔舒服。」他指每次拍咀戲之前珍妮花都會整蠱他專登去食吞拿魚、蒜頭及沒有刷牙並會告知他。

Morena Baccarin同「死侍」咀嘴似足咀Dom dom

雖然賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）被公認為「男神」，但曾與他在《死侍》（Deadpool）中合作過的女星Morena Baccarin就曾經公開批評與他咀嘴好難受。由於拍攝咀嘴時賴恩要戴上特技頭套：「我成日都話同佢咀嘴就好似咀緊一個巨型避孕套咁。基本上整個過程只聞到膠味。」

Miles Teller咀莎蓮最怕對方浸中藥味

美國男星Miles Teller曾公開批評與電影《戀夏進行式》（The Spectacular Now）的女拍檔莎蓮活德麗（Shailene Woodley）於片中的接吻戲，他說：「拍攝首場咀嘴戲時，莎蓮食咗粉狀中藥，佢用一個樽入住啲藥，真係好難聞。」