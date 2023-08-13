東方日報C2：莊思敏封燈神：未離場唔算輸！

拿督千金莊思敏不時以「投資達人」身份分享賺錢心得，先後以400萬投資的士牌及斥627萬買入何文田單位，惟近月市價全線下跌，即被網民嘲為「燈神」。雖然她身家大縮水，不過其家族估計坐擁8億，面對暫時蒸發的7位數，她依然大無畏：「表面啫！」

43歲的馬來西亞拿督千金莊思敏（Jacquelin）一直被指賺錢買花戴，除了醉心演藝工作外，亦不時分享精闢的投資心得，過着令人妒忌的「上等人」生活。早前她拍片時就拿着價值10萬的名牌手袋，另一隻手則抽着有200萬現金的袋周街行，此等炫富之作其實只是小菜一碟。早於6月時，她曾透露豪花400萬向歌手AGA的未婚夫鄭子邦買入的士牌，並以專家口脗力Sell：「的士牌門檻低，回報高，5厘回報，每月有穩定收入，好過買樓。」惟近月香港的士牌持續跌價，一直處於低迷狀態，本月牌價更跌至366萬。

樓盤慘變「蝕讓之城」

Jacquelin買的士牌回報不似預期，而她於2017年以627萬買入何文田加多利軒一個中層單位，最近同類型單位以590萬成交，該處物業頻現蝕讓情況，故被行內稱為「蝕讓之城」。由於她兩項投資連番失利，網民即封她為「燈神界KOL」，嘲她破壞力強勁兼覆蓋範圍廣，幾乎「掂乜衰乜」，之前投資過酒吧、點心店及時裝店等，無一幸免。

金錢方面蒙受損失，她早前出外旅遊時同樣「瀨嘢」，她拍片分享參觀名畫家達文西的展覽，短片以剛逝世的天后李玟（CoCo）名曲《月光愛人》為配樂，她在片中加上標籤：「#永遠懷念」，沒料到此舉竟惹來網民「公審」，連日來轟她對CoCo不敬。

坐定定收息

對於被網民封為「燈神」，EQ極高的Jacquelin昨日受訪時表示：「個名咁得意嘅？依家咪幾好囉，啲人可以趁低吸納，我唔認為嗰啲係蝕本貨，嗰啲的士牌同物業嘅價格都係表面啫，一日未離場都唔算輸！況且我唔係炒，係收息，好似虛擬貨幣都有成10幾厘息，嗰啲全部係長線投資。」她指市況疲弱是大勢所趨，並非其個人問題，問到可會考慮再次改名催運？她笑言：「次次都要改名咪好唔得閒？唔會再改名啦！」

至於拍片配上CoCo的歌曲捱批，她強調絕無不敬之意：「當時係參觀達文西展覽，覺得CoCo同達文西都係偉人，先配《月光愛人》落條片度啫！每個人都有懷念嘅方法，我唔覺得自己有問題。」

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