清爽透明感甜品　夏日沁人心脾

夏日炎炎，無論何時都想享用清涼美食，即使用眼睛看到都可從心裏感到涼爽。尤其是代表着冰塊的透明色，乾淨、清澈無雜質，讓人舒爽。日本有位透明愛好者Tomei擅長製造不同的透明感食物，以吉利丁、忌廉、水果、花瓣等打造的透明感蛋糕、羊羹、茶凍、汽水、水信玄餅，成品美到不像真實，讓人超想試試看到底是甚麼味道！他更在個人社交平台分享製作方法，大家感興趣就不妨看下去。

以青空白雲果凍蛋糕為例，Tomei分享的食譜中，大家需要準備「雲」的材料，包括忌廉100g、沙糖20g、魚膠粉3g、水一大湯匙，先將魚膠粉以微波爐500W加熱10秒，溶解為液態。接下來準備打發忌廉的材料，鮮忌廉100ml；透明果凍的材料，水40ml、白酒150ml、魚膠片12g、沙糖約30g；天藍色果凍的材料，透明果凍液150ml、藍柑橘酒糖漿、與草莓糖漿小量。首先將打發的忌廉靜置8分鐘，放入裱花袋製造雲朵，然後放入冰箱冷凍至變硬。接着製造透明果凍，將水、沙糖、白酒放入鍋中煮滾，熄火加入魚膠片，攪拌至溶解。將冷卻的透明果凍液放入蛋糕模具，加入忌廉雲朵，冷卻至變硬。最後製作天藍色果凍，將藍柑橘酒糖漿與草莓糖漿加入至剩餘的果凍液中，倒入蛋糕模具，冷卻後即可享用。

除此之外，Tomei也製作了似水晶一般的琥珀糖、水果鮮花環形蛋糕等，全部都十分精緻，大家不妨多關注她，一齊成為透明愛好者吧。