稀有茶湯　為佳餚添香

天時暑熱，沏一壺清茶，微微呷一口，滿嘴茶香又養生。種類繁多的中國茶，除了靜心品味，還可以配點心、小菜或甜品，聽聽專業茶藝師為大家介紹特色茶葉，還可按茶湯的味道和氣息，為大家拼配各款美食，提升品味體驗。

經典菜配特選靚茶

去飲茶歎一盅兩件，每枱總會點選心儀的茶葉，講究水滾茶靚，不過普通的酒樓茶葉的質素和味道都有參差，沖泡多幾次便淡而無味。精品茶葉零售店Glassbelly Tea Lab負責人Wing近日和灣仔70年老字號高級中菜廳福臨門合作，以4款精選的茶葉來拼配行政總廚林友榮師傅製作的點心和傳統經典菜式。Wing指今次特別挑選適合用來配中菜的白茶、紅茶和烏龍茶，最重要Wing特別揀選適合以攝氏100度滾水沖泡的茶葉，方便沖泡之餘，又能讓大家感受到真正的水滾茶靚。識茶之人還可選擇到放置專用茶枱的特色主題房，讓同事為你沖泡茶湯茶，慢慢品味。

普通水仙氣息偶然帶點雜亂，浸泡一會帶點澀，Wing指高級的武夷山流香澗水仙，帶有花果木香氣息，餘韻回甘，入口齒頰留香，更是高級茗茶禮盒的必備靚茶。茶湯除適合配富果仁香的甜核桃和海鮮，選用香料調配滷水製作的金錢雞，口感富層次，和同樣複雜的流香澗水仙配合得天衣無縫。另外，軟滑而味道豐富的雞子戈渣，雞子和上湯的味道，也和這款水仙相當匹配。

愛濃厚茶香的話，很多人會選擇紅茶，被喻為紅茶鼻祖的正山小種，富有玫瑰、橙皮的香氣，圓潤而不澀，茶湯的花果香正好突出蝦子柚皮的果皮香。至於香口的脆皮炸子雞，和富紫薯、菇菌及麥芽糖味道的滇紅大金針，茶湯的甘甜滋味和鹹香的雞肉拼配，美味又減油分。在雲南，茶樹過了80年都被稱為古樹，樹根深入泥土吸收礦物質，再轉化成香氣。富有森林氣息的古樹白茶和荔芋香酥鴨拼配，茶湯和芋頭的氣息互相吸引，更添滋味。

激罕黃茶配海鮮

六大茶類中，紅茶、綠茶、白茶、黑茶和烏龍茶大家耳熟能詳，第六款茶種，大家又能否說出名稱？尖沙咀香港麗晶酒店米芝蓮二星中菜廳麗晶軒茶藝師莫嘉傑（Kelvin）早前引入多款特色的茶葉，其中就有本地少見的黃茶。「黃茶也是六大茶種之一，茶葉會經過「悶黃」程序，即利用黃宣紙或濕布將殺青或揉捻之後的茶葉包好，放在高濕度的空間下靜置，形成天然黃色色素，做到黃茶、黃葉、黃湯的效果。」浙江溫州的黃茶平陽黃湯以攝氏90多度的熱水沖泡，帶有草香和豆香，配同樣輕盈的海鮮，有去腥提鮮的作用。

來到夏日，一杯冰涼的冷泡茶最是消暑解渴，選用福建安溪黃金桂鳥龍配本地龍眼蜜調製的透天香冷萃氣泡茶，香檳杯盛載的茶湯保留桂花和蜜糖香氣，配香口的炸物有清味蕾的作用，令喉嚨保持舒暢。以一芽二至三葉採摘製茶的福建福鼎白牡丹，清爽富草香，Kelvin特別加入桂花提升香氣，茶湯和瑤柱、花膠的海味食材混合，加強海味的氣息。

台灣東方美人茶屬烏龍茶，特別之處是被小綠葉蟬蟲咬過葉子經發酵，會形成特別的熟果香和香花，配富魚油和厚重陳皮味的貢棗陳皮蒸斑柳，強烈花香味會帶起魚鮮。屬普洱生茶的敬昌號七子圓茶，是對清朝前私人茶莊生產「百年號級茶」作致敬而推出的限量版，當時只推出8,400餅，富有木質香、醇厚飽滿，配蒜片松本茸鹿兒島和牛，可中和油分和襯托菇菌的泥土氣息，餘韻悠長。