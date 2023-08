天后李玟離世後是非不斷,今日(13日)網上流傳一條聲稱是李玟生前的錄音檔案,音檔中有把女聲表示:「佢係透過Rosanna去話畀我知,佢好upset,very upset,譬如本身我個卡拉OK system要換,呢個唔得嗰個唔得,佢話我太high maintenance(難伺候),Amazing!He forgot who he married and how much i helped him. This gonna be war.(妙極!他忘記了他娶了誰,我幫了他多少。這將會是一場戰爭。)」