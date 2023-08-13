Hyundai IONIQ 6　低風阻　低能耗　高續航

新近抵港的IONIQ 6 Range+ AWD，擁有僅0.21Cd.超低風阻系數，廠方公布的WLTP平均能耗僅15.1 kWh /100 km，即每度電可行駛逾6.6km，屬十分節能的純電四驅四門轎跑車。

不少人買電動車都只着眼充電時間和續航力長短，但就忽略平均能耗，這可是該電動車慳電與否的重要指標，簡而言之，即平均能耗愈低，能源效率愈高，代表愈慳電。當然影響平均能耗高低的因素有多種，低風阻設計便是其中之一。

新近抵港的現代(Hyundai) 全新IONIQ 6 Range+ AWD，擁有0.21Cd.超低風阻系數，車載77.5kWh高壓電池及前後軸電馬達四驅，並標準配備經過空氣動力學優化的18吋合金輪圈，廠方公布的WLTP平均能耗僅15.1 kWh /100 km，即每度電可行駛逾6.6km，續航力達583km，屬市場少有的低風阻、低能耗兼高續航力的純電四驅四門轎跑車。在「一換一」計劃下車價44萬有找，係咪心動先！

IONIQ 6具備以「Electrified Streamliner」理念勾畫的流線輪廓，空氣力學設計更是由車頭到車尾一氣呵成，將動態氣流完美引導。包括在左右兩側附設垂直氣簾的頭泵把下方，特設能自動按實際需要自動開閂的主動式氣閥機關，打開可透過引進生風，提升冷卻效能，閂上則有助改善節能效益。並在前輪拱加入黑色擾流件通過減少車輪與輪拱之間的間隙，以進一步減少空氣阻力。至於車尾更是採有點類似船尾的斬尾設計，並於尾泵把兩側注入輕微突出的分流設計細節。更於鴨尾翼的基礎上，多設一塊表面帶有導流直坑紋及PIXEL燈、兩側附帶像飛機翼尖小翼的黑色擾流翼板，以減少車身紊流與阻力。配合全平車底設計及經空氣動力學優化的18吋合金輪圈，成就無可比擬的0.21Cd特低風阻表現。

規格表

車型：4門5座位轎跑車

鋰離子電池：77.5kWh

驅動：前後馬達、四輪驅動

最大馬力：326ps

最大扭力：605Nm

0~100km/h：5.1秒

續航距離：583km（WLTP）

車身體積：4,855×1,880×1,495mm（長×闊×高）