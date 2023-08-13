Lolly Talk合體逾百粉絲撐場　Ah Yo阿妹性感搶Fo

女團Lolly Talk 8位成員劉綺婷（Yanny）、黃詠霖（阿蛋）、郭曉妍（Ah Yo）、曾美欣（MeiMei）、陳紀澄（Tania）、鄭芷淇（Elka）、吳倩怡（Sinnie）及黃敏蕎（阿妹）齊出席商場活動，現場吸引逾百粉絲支持，眾女齊穿上短裙，其中Ah Yo胸前開窿及阿妹低V裝騷事業線最吸睛，除唱3首歌外，又跟粉絲玩遊戲及大合照。

騷胸Ah Yo成為焦點，她表示8位成員造型全由造型師安排，而她已做足安排措施，打好底不會走光，亦不覺搶風頭，阿蛋則謂因各具特色。Sinnie透露女團未來將重點放在音樂上，希望可衝出香港拍MV，續之前到台灣拍MV後，最想可以齊人到日本拍MV及順道旅行。

談及《七姊妹》及《一把火》成為903冠軍歌，可期待新歌《四方帽之約》再得冠軍，她們表示沒想太多，只想做好自己，又讚COLLAR的新歌《idc》：「我哋都識跳，做好自己音樂，唱歌唔係為攞獎。」

講到Lolly Talk的走勢及歌曲更勝COLLAR，阿蛋就話：「同COLLAR係好朋友，大家一齊成長，都唔同風格，只會互相欣賞。」又謂望今年覓得理想場地舉行演唱會。

至於MeiMei於8月12日31歲生日，她謂生日時和家人食飯慶祝，亦收到隊友的驚喜禮物：「去到studio，見到locker貼晒memo紙，依上面線索去紙搵禮物，結果搵唔到。」阿妹就笑謂高估了MeiMei的智商，再而最終壽星女收到的禮物是期待以久的皮帶。