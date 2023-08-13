新派中菜潮滋味　玩味誘人

香港人出名識食，城中各國菜齊備，數到長青人氣菜系，非中菜莫屬，當中以粵菜及京滬菜最為老少咸宜，今日介紹粵菜中的新「潮」菜以及連鎖上海菜館新出的冰火菜單，讓識飲識食的巴絲打慢慢揀兼細意品嘗。

摩登潮菜

早前於位元朗開業的全新潮菜食店，名字相當有趣，命名為「我老公」，不，是「鵝鹵宮」。新店內裝簡約時尚，裝潢猶如一艘潮州船艦，用上大量船纜、船架等，配上素食餐桌椅子、獨特的燈具、光線柔和的小燈泡，襯托金色裝飾元素，營造出富現代感的水鄉風情。店名顧名思義，食潮州滷水鵝，其實餐廳主打摩登潮菜，菜式融合經典與玩味元素，既保留傳統味道，同時加入新式配料與調炮製而成，好似用上潮州特產、肉香豐腴的獅頭鵝炮製的「鹵鵝」，用上店家以秘製滷水膽加陳年滷水汁及大量香料製作的滷水浸製，必食推介是「鹵水鵝拼盤」，有齊鵝片、水鵝腎、鵝翼、鵝肝、鵝掌及鵝腸，佐酒一流。此外，還有潮州四喜拼盤、滷水鵝頭頸、鵝肉絲撈麵等馳名滷物。食潮州菜當然少不了打冷菜，店家也有從潮汕捕獲直送的烏魚魚飯、打冷拼盤、鹹菜黃門鱔、香煎牙帶魚等；還有多款傳統與家常菜的變奏佳餚，包括金不換沙鍋普寧豆醬雞、卜卜脆蠔烙、酒香紅糟燜肋骨、碧綠珠菜川椒雞等。

玩味滬菜

立秋已過，氣溫依然徘徊在攝氏30度左右，熱辣辣自然想食一些清爽美饌開胃消暑，主打滬菜的上海姥姥早前推出了「火燄雪山」餐牌，帶來招牌小籠包及雞絲粉皮的玩味變奏版本之餘，仲推出久違了的冷麵及首次面世的冰粉。加點辣勁的「燚焫焫小籠包」，是品牌招牌小籠包變奏，薄皮包裹住混合五花腩、脢頭和肥豬肉及加入自家製川香醬製作的餡料而成，辣得來還嘗到鮮味爆汁。而松露蟹肉雞絲拌冷麵配冰火四重醬，拌麵加上蟹肉及黑松露，配以冰凍的雞絲及七色蔬菜絲，香氣迫人之餘，輔以別具風味的4款醬汁，包括是拉差醬、芝麻醬、甜醬及荔枝醋，帶來豐富多變的獨特滋味。不要曾過的還有川香手撕雞粉皮、菊花桂圓寒冰粉等。於店內柯打新餐牌的西柚鳳梨烏龍茶冷或熱飲，仲有買一送一的優惠呢！